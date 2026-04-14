Berlín y Kiev firman un acuerdo integral sobre drones, datos y misiles

Germany y Ucrania Sellan un Acuerdo de Defensa por €4 Mil Millones

En un acontecimiento histórico, Alemania y Ucrania han firmado un ambicioso paquete de defensa por €4 mil millones, que incluye el suministro de misiles Patriot y la producción conjunta de drones, marcando la primera consulta gubernamental bilateral entre ambos países desde 2004.

Colaboración Estratégica en el Campo de Batalla

El acuerdo fue firmado durante una reunión de los ministros de defensa de ambos países, quienes también acordaron la compartición de datos digitales del campo de batalla, con el objetivo de desarrollar nuevos sistemas de armamento.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy realizó una breve visita a Berlín para reunirse con el canciller Friedrich Merz, donde se formalizó el acuerdo.

Detalles Clave del Acuerdo de Defensa

La firma del acuerdo tuvo lugar alrededor del mediodía, donde el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y su homólogo ucraniano, Mykhailo Fedorov, oficializaron los términos de colaboración. Según el Ministerio de Defensa alemán, el enfoque se centrará en analizar el uso de sistemas como el sistema de artillería PzH 2000 y la defensa aérea IRIS-T.

Además, se contempla la integración de la experiencia ucraniana en plataformas digitales que recopilan información en tiempo real del frente, optimizando así la toma de decisiones militares.

Un Acuerdo Sin Precedentes

Zelenskyy destacó la importancia de este acuerdo, que incluye múltiples aspectos militares cruciales, como la entrega de sistemas IRIS-T y misiles Patriot. «Nuestra experiencia puede integrarse en el sistema de seguridad europeo», subrayó, enfatizando el valor de la cooperación en el ámbito de la defensa.

Inversión en Capacidades de Defensa

El paquete de defensa implica la entrega de varios cientos de misiles Patriot, 36 lanzadores IRIS-T y €300 millones para mejorar las capacidades de ataque a larga distancia de Ucrania.

A su vez, se contempla la producción conjunta de 5,000 drones de mediano alcance equipados con inteligencia artificial.

Nuevas Iniciativas en la Industria de Defensa

En un discurso posterior, Fedorov anunció en Telegram detalles del acuerdo, destacando la colaboración con la empresa Raytheon para fortalecer las defensas aéreas ucranianas mediante más misiles y lanzadores, financiados en gran parte por Alemania.

Merz reconoció que estas iniciativas no solo benefician a Ucrania, sino que también refuerzan la seguridad de Europa.

Futuro Colaborativo: «Construir con Ucrania»

Durante la jornada, se discutieron proyectos conjuntos entre empresas de defensa alemanas y ucranianas, enfocándose en tecnologías avanzadas para producir drones de mediano y largo alcance bajo la iniciativa «Construir con Ucrania».

Este esfuerzo busca establecer un consorcio que provea miles de drones a las fuerzas armadas ucranianas, aunque los detalles sobre los fabricantes aún son inciertos.

Apoyo a los Ucranianos en Alemania

Además, se inauguró un nuevo centro de asesoramiento en Berlín para ucranianos que consideren regresar a su país. Este «Hub de Unidad» servirá como un punto de contacto y un espacio cultural para fomentar la integración y conectividad entre las comunidades.

Reforzando la Cooperación Económica

En paralelo, se firmó un acuerdo enfocado en la reconstrucción industrial de Ucrania, donde Alemania promete brindar un amplio apoyo en reformas económicas, sociales y administrativas.

La colaboración buscará promover inversiones y proyectos conjuntos que beneficien tanto a Ucrania como a las empresas alemanas, especialmente en áreas como energía sostenible, digitalización y agricultura.