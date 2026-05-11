Este week en Netflix Argentina: Estrenos imperdibles del 11 al 17 de mayo

¡Nuevos Estrenos en Netflix Argentina! Lo que No Te Puedes Perder Esta Semana

La plataforma de streaming presenta una variedad de series y películas que prometen mantenerte entretenido. Desde emocionantes estrenos hasta sorpresas imperdibles, ¡prepara tus listas!

Los Estrenos de Netflix del 11 al 17 de Mayo

Esta semana, Netflix Argentina renueva su catálogo con contenido intrigante que promete atraer a todos los públicos. Ya sea para relajarte tras un largo día o para comenzar una nueva serie durante el fin de semana, los nuevos lanzamientos son la oportunidad perfecta para descubrir historias envolventes.

Series y Películas para Todos los Gustos

Desde «Jeopardy! Cultura pop» hasta «The Puzzle Room with David Kwong», la oferta de esta semana cubre una amplia gama de géneros. Los fanáticos de las series originales encontrarán contenido fresco, mientras que aquellos en busca de nuevas películas recién llegadas también encontrarán opciones interesantes.

Próximos Estrenos para Anticipar

Pero la emoción no se detiene aquí. Netflix ya ha anunciado algunas sorpresas para la semana siguiente. Un vistazo a las anticipadas llegadas incluye títulos como «Al descubierto en el Reino Unido: El Liverpool y el milagro de Estambul» (19 de mayo), «Wanda Sykes: Legacy» (19 de mayo) y «Carísima» (20 de mayo). Asegúrate de tenerlos en cuenta para no perderte ninguna de estas propuestas.

¡Prepárate para disfrutar de estos nuevos estrenos y marcar tu lista de favoritos en Netflix!