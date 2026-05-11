París se Renueva: El Ambicioso Proyecto para Erradicar Basura y Ratas

El alcalde Emmanuel Grégoire pone en marcha un ambicioso plan destinado a erradicar la suciedad y el deterioro en la capital francesa, buscando restaurar la imagen icónica de París.

A medida que las críticas sobre la limpieza y el estado del mobiliario urbano en París se multiplican en las redes sociales, el nuevo alcalde, Emmanuel Grégoire, se compromete a implementar acciones concretas para revitalizar la ciudad. Con el objetivo de garantizar un «derecho a lo bello», el funcionario socialista anunció su plan para mejorar la calidad del espacio público en la capital del turismo mundial.

Críticas al Patrimonio Urbanístico de París

La etiqueta #SaccageParis ha tomado protagonismo, resaltando las preocupaciones de los parisinos sobre la basura en las calles y la presencia de ratas. Estas quejas, en gran parte, se dirigieron a su predecesora, Anne Hidalgo, quien fue objeto de críticas por enfocarse en las adaptaciones climáticas en lugar de la limpieza urbana.

Compromiso con un «Derecho a lo Bello»

En una entrevista con Le Figaro, Grégoire reconoció el descontento de muchos ciudadanos y se comprometió a mejorar la calidad del espacio público en toda la ciudad. Su enfoque se centra en asegurar un entorno agradable y estéticamente atractivo para todos los barrios de París.

Acciones para Embellecer la Capital

El nuevo alcalde no solo pretende seguir las transformaciones iniciadas por la administración anterior, sino también establecer una “exigencia de limpieza” y un bienestar general en la ciudad. Su plan incluye:

Mejorar la limpieza de las calles.

Conservar las fachadas y proteger el patrimonio, incluidos los elementos históricos.

Identificar y resolver problemas en «1.000 puntos negros» donde el espacio público se encuentra deteriorado, especialmente en zonas de alta afluencia turística.

Un Afluente de Turistas

Este enfoque revitalizador es crucial teniendo en cuenta que casi 50 millones de personas visitaron París y su región en 2025, según estadísticas de Visit Paris Region. Con estos nuevos planes en marcha, Grégoire espera revertir las críticas y restaurar la belleza que caracteriza a la capital francesa.