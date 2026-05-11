Naranjitas sin marrón: aclaración sobre el color

El concejal justicialista Martín Simonian despejó dudas sobre la elección del color que tendrán los cuidacoches en el nuevo sistema que regulará esta actividad en Córdoba, descartando cualquier afirmación acerca del uso del marrón.

En una entrevista con Mitre Córdoba, Simonian aclaró que en las reuniones de las comisiones no se discutió el color específico del uniforme. “Hablar de un color determinado no corresponde, ya que no está establecido en la normativa”, afirmó.

Desmitiendo rumores sobre el color marrón

El concejal fue consultado por el periodista Jorge “Petete” Martínez sobre las especulaciones que señalaban que los cuidacoches utilizarían un uniforme marrón. “Sí, en las charlas que hemos tenido con funcionarios de tres áreas de la Municipalidad no se habló en ningún momento de ese color”, destacó.

El proceso para la elección del color

Simonian subrayó que el color del uniforme será determinado mediante la reglamentación correspondiente. “Es probable que el color adecuado se asemeje al de los inspectores municipales, pero reitero que no se ha discutido nada sobre el marrón”, explicó.

Además, mencionó que “el color final será decidido en conjunto con las cooperativas, asegurando que haya consenso entre sus miembros”.

Recientemente, el concejal de Hacemos Unidos por Córdoba brindó detalles sobre la nueva ordenanza que regulará la actividad de los cuidacoches, que se votará el próximo jueves en el Concejo Deliberante.