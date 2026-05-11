La Tinka: Resultados del Sorteo del 10 de Mayo de 2026

El sorteo de La Tinka del domingo 10 de mayo capturó la atención de miles de peruanos, que esperaban ansiosos conocer si serían los afortunados ganadores de un pozo millonario superior a S/10′253,705.

Emoción en el Sorteo de La Tinka

La noche del pasado domingo se vivió una intensa expectativa, ya que La Tinka, la lotería nacional de Perú, ofreció un jugoso pozo millonario en su sorteo habitual, transmitido en vivo por América TV y su canal oficial en YouTube.

Las cámaras se dirigieron a la extracción de los números, mientras los apostadores de todo el país mantenían la esperanza de ser los nuevos millonarios.

Una mujer emocionada celebra en el sorteo de La Tinka, rodeada de billetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinación Ganadora y Resultados

Los números ganadores del pozo millonario son 48, 16, 42, 51, 38, 33. Sin embargo, ningún participante logró acertar la combinación completa, lo que significa un aumento en el pozo para el próximo sorteo.

El nuevo monto del pozo millonario asciende a S/10′653,705.

Premios Adicionales

Además del sorteo principal, se jugó la modalidad «Sí o Sí» con el número ganador 21 y la modalidad «Boliyapa» con el número 5, pero tampoco se registraron ganadores en estas categorías.

Próximos Sorteos de La Tinka

La Tinka realiza sus sorteos de manera semanal, los domingos y miércoles, publicando los números ganadores después de las 20:30 horas.

¿Cómo Reclamar tu Premio?

Los ganadores tienen un tiempo estipulado para reclamar sus premios:

30 días para premios mayores a S/5,000 y menores a S/1,000,000.

para premios mayores a S/5,000 y menores a S/1,000,000. 90 días para premios mayores a S/1,000,000.

para premios mayores a S/1,000,000. 180 días para premios menores a S/5,000.

Paso a paso para jugar a La Tinka. (Infobae)

Acerca de La Tinka

La Tinka no solo es una lotería, sino también un acercamiento a la esperanza y la posibilidad de mejorar vidas. Sus ganancias se destinan a causas benéficas en diversas regiones del país, ayudando a miles de personas vulnerables cada año.

Desde su inicio, La Tinka ha logrado otorgar premios significativos, incluyendo uno histórico de S/20 millones en 2019.