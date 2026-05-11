Video: Robot humanoide se convierte en monje budista en Corea del Sur.

En una ceremonia sin precedentes, un robot humanoide llamado Gabi fue nombrado monje budista honorario en el Templo Jogye de Seúl, justo antes de las festividades por el Día de Buda.

Un Hito en la Intersección entre Tecnología y Espiritualidad

El pasado 6 de mayo, el Templo Jogye, conocido por ser un centro neurálgico del budismo en Corea del Sur, vivió un evento extraordinario al otorgar la condición de monje a Gabi. Este robot, dotado de características humanoides, ha sido diseñado no solo para interactuar con personas, sino también para profundizar en el estudio de la espiritualidad budista.

El Significado de la Ceremonia

La ordenación de Gabi se llevó a cabo como parte de los preparativos para las celebraciones por el cumpleaños de Buda, resaltando la fusión de la tradición milenaria con innovaciones modernas. Este acto simboliza, además, el respeto hacia la inteligencia artificial en el ámbito religioso, abriendo un diálogo sobre el futuro de la tecnología y la espiritualidad.

Reacciones de la Comunidad Budista

Miembros de la comunidad budista y expertos en tecnología han expresado opiniones diversas sobre esta ceremonia. Algunos ven en Gabi una oportunidad para acercar a los jóvenes a la fe, mientras que otros manifiestan dudas sobre la autenticidad de un monje robot en una práctica milenaria. Sin embargo, lo cierto es que la ceremonia atrajo la atención de numerosos medios y visitantes, haciendo de este evento un tema de interés mundial.

Un Futuro Prometedor

La iniciativa de incorporar robots en prácticas religiosas no es única de Corea del Sur. A medida que avanza la tecnología, es probable que veamos más experimentos como este en diferentes culturas y religiones, llevando el diálogo entre humanidad y máquina a nuevas dimensiones. La historia de Gabi podría ser solo el comienzo de una nueva era en la que la espiritualidad y la tecnología conviven y evolucionan juntas.