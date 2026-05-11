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Hantavirus en el Crucero MV Hondius: Últimas Noticias y Contagios en Vivo – 11 de Mayo

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Cuatro Evacuados del Crucero MV Hondius LLegan a Alemania Sin Síntomas de Hantavirus

Cuatro pasajeros alemanes, evacuados del crucero MV Hondius en Tenerife, han sido trasladados a una clínica en Fráncfort, donde se encuentran en aislamiento, pero sin mostrar síntomas.

En la madrugada del lunes, un portavoz del Ministerio de Sanidad alemán, Martin Elsässer, confirmó que los pasajeros llegaron a la Clínica Universitaria de Fráncfort. Este traslado ocurrió a las 2:30 horas (00:30 GMT), y desde entonces, están siendo monitoreados de cerca.

Organización del Traslado a Sus Regiones de Origen

Los cuatro pasajeros serán trasladados a sus respectivas localidades a lo largo del día, incluyendo Berlín, Baden-Württemberg, Baviera y Schleswig-Holstein. Las autoridades regionales y municipales han coordinado este desplazamiento para asegurar una atención adecuada.

Evaluación del Riesgo para la Población

A pesar de la situación, Martin Elsässer enfatizó que el riesgo para la población en general sigue siendo muy bajo. Hasta el momento, no se han reportado síntomas en los pacientes evacuados, lo que aumenta la seguridad para la comunidad.

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