Los argentinos priorizan salarios y empleo

La insatisfacción social en Argentina sigue en aumento. Una reciente encuesta revela que los bajos salarios y la falta de empleo son las principales preocupaciones que desbordan la inflation y reflejan un clima de descontento entre los ciudadanos.

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, realizada por la Universidad de San Andrés en mayo, muestra que un alarmante 37% de los argentinos considera los bajos salarios como su mayor preocupación, seguido por otro 37% que menciona la falta de trabajo. Ambas problemáticas superan la inquietud por la inflación, que se arma en un 22% de las menciones.

Un Cambio en el Clima Social

Este relevamiento, llevado a cabo entre el 6 y el 8 de mayo con más de 1000 entrevistas, pone de manifiesto un cambio en las prioridades de los ciudadanos. Aunque la inflación sigue siendo un problema importante, los factores que afectan el poder adquisitivo están ahora en el centro de la atención. La preocupación por cómo influyen los ingresos en la vida diaria ha cobrado mayor fuerza.

Preocupaciones Clave

Además de los bajos salarios y la falta de empleos, otras preocupaciones incluidas en el informe son la corrupción (36%), la pobreza (30%) y la inseguridad (26%). Este contexto revela que la insatisfacción social está acumulándose en varios frentes, lo que sugiere un amplio malestar en la población.

El Descontento y su Impacto en la Aprobación Gubernamental

La evaluación del gobierno de Javier Milei también se ve afectada. Su aprobación se sitúa en un 37%, con un descontento del 60%. Aunque hay una leve estabilización en estos números, la percepción del manejo del Ejecutivo ha caído entre los ciudadanos, pasando de un 26% a un 23% en cuanto a su desempeño.

Perspectivas a Futuro

La mayoría de los encuestados (58%) opina que el país ha empeorado en el último año, y el 44% prevé que la situación seguirá deteriorándose. Sin embargo, hay un 26% que confía en que las cosas mejorarán, lo que ofrece un atisbo de esperanza en medio de un panorama sombrío.

La Dolarización: Un Tema Controversial

Una de las promesas más visibles de Milei fue la dolarización. Según la encuesta, más del 63% de los argentinos apoya la decisión de no avanzar en esta dirección y mantener el peso como moneda principal. Esto indica una toma de conciencia sobre los riesgos implicados en una dolarización radical.

Preferencias Monetarias

A pesar de la situación económica, un 47% de los encuestados prefiere cobrar en pesos, en contraste con solo el 29% que optaría por dólares. Esta preferencia refleja una lógica de adaptación a la realidad económica y la necesidad de hacer frente a pagos cotidianos.

Prioridades Económicas: Luchar por el Ingreso

Las inquietudes en torno a cuanto se gana son más urgentes que los debates sobre reformas mayores. La encuesta revela que las prioridades de la población se centran en la búsqueda de mejores ingresos y estabilidad laboral. Para el gobierno, esto representa no solo un desafío a corto plazo, sino también una necesidad de reconstruir la confianza en sus políticas económicas.

Las metas a largo plazo deben alinearse con la recuperación del poder adquisitivo y la creación de empleos. La baja inflacionaria, si bien es valorada, aún no se traduce en realidades positivas para el bolsillo de los argentinos.