Clases Abiertas en la UBA Previas a la Marcha Federal Universitaria

Gran Movilización Universitaria: La UBA se Prepara para la Cuarta Marcha Federal

Con actividades académicas en marcha, la comunidad de la Universidad de Buenos Aires busca visibilizar su reclamo por una financiación justa. Este martes 12 de mayo, estudiantes, docentes y autoridades se unirán en una nueva protesta ante los recortes presupuestarios que afectan a las instituciones educativas.

Previo a la marcha programada, diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevarán a cabo clases públicas abiertas para resaltar la necesidad de que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Esta jornada tendrá lugar el lunes, y las actividades estarán presentes en diferentes espacios académicos.

Actividades Académicas en Varios Espacios

Las facultades de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinarias se sumarán a la iniciativa, que contará con la participación de profesores, decanos y demás autoridades. El propósito principal de esta movilización es «defender la universidad pública» y poner de relieve la crítica situación presupuestaria que enfrentan las instituciones.

Clase Pública en la Facultad de Derecho

Una de las actividades más destacadas se llevará a cabo en la Facultad de Derecho. Desde las 10 de la mañana, el decano Leandro Vergara liderará una clase pública en las escalinatas del edificio, ubicada en la avenida Figueroa Alcorta.

Más Actividades en Medicina y Ciencias Económicas

En la Facultad de Medicina, que comenzará su actividad a las 11:30, los decanos Luis Ignacio Brusco, Pablo Alejandro Rodríguez y Pablo Andrés Evelson se harán presentes para participar en un evento público frente a la sede de Paraguay 2155.

Por otro lado, la Facultad de Ciencias Económicas ofrecerá clases abiertas en dos turnos. Por la mañana, los docentes Facundo Weisman y Rita Morrone expondrán temas sobre sistemas contables y matemáticas aplicadas. Mientras tanto, en la tarde, Paula Mutchinik y Martín Carratalá continuarán la jornada con temas de gestión de costos y actuariales.

Clase Especial en Veterinarias

En la Facultad de Veterinarias, el profesor Carlos Blanco realizará una clase sobre topografía, introducida por el decano Alejo Pérez Carrera.

La Marcha Federal: Un Llamado a la Acción

La movilización del martes reunirá a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias para expresar su rechazo a los recortes que afectan al sistema universitario. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, espera que esta marcha genere un impacto significativo y que el Gobierno tome cartas en el asunto.

El vicerrector señaló que el Congreso debe implicarse en el incumplimiento de la ley de financiamiento por parte del Gobierno actual, que ha estado obstaculizando el cumplimiento de esta normativa.

Situación Crítica del Presupuesto Educativo

El contexto de esta nueva Marcha Federal Universitaria es un conflicto agudo por la asignación de presupuesto para la educación superior. Recientemente, diversas organizaciones estudiantiles y gremiales han denunciado que el Gobierno ha realizado recortes de más de $78.000 millones en asignaciones educativas y ha paralizado transferencias vitales para proyectos de infraestructura en múltiples universidades.

Según la Decisión Administrativa 20/2026, estos recortes han afectado programas de alfabetización, infraestructura escolar y becas estudiantiles en al menos trece universidades del país. Este recorte ha llevado a una situación crítica que compromete el funcionamiento normal de las instituciones y profundiza las tensiones con el Gobierno nacional.