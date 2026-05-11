Capitanich a Adorni: ‘La demora en la declaración jurada señala desorden en los papeles’

Título: Capitanich critica las demoras en declaraciones patrimoniales de Adorni y revela un contexto judicial complicado

Bajada: En una reciente entrevista, el senador Jorge Capitanich cuestionó las demoras en la presentación de declaraciones juradas por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de una investigación federal por movimientos sospechosos de criptomonedas.

El senador nacional Jorge Capitanich no escatimó en críticas hacia Manuel Adorni, señalando que las demoras en la presentación de declaraciones juradas patrimoniales son indicativas de irregularidades. Durante una entrevista en Ciudad Televisión, Capitanich no solo abordó un proyecto de ley sobre el control de la deuda pública, sino que también tocó el delicado momento judicial que enfrenta Adorni.

Demoras en las declaraciones juradas: una señal de alerta

Preguntado sobre el tiempo necesario para elaborar una declaración jurada patrimonial, Capitanich fue claro: “Si hay demora en esta documentacion, es porque no se tienen los papeles en orden.” Subrayó que tales declaraciones deben incluir información sobre bienes, pasivos y deudas, y son fáciles de identificar: “No deberían tardar, es un proceso straightforward”, afirmó.

Injustificables los plazos extendidos

El senador insistió en que las normativas fiscales establecen plazos bien definidos para la entrega de documentación. “No puede existir una mora en la presentación de la declaración jurada patrimonial por parte del jefe de Gabinete”, subrayó. Además, Capitanich no dudó en sugerir que una demora podría ser intencionada: “Sin duda, no hay motivo político o técnico que lo justifique.”

Investigación en curso sobre Adorni

Las preocupaciones de Capitanich surgen en un contexto en el que Adorni está bajo la lupa de la Justicia federal por presuntos movimientos financieros relacionados con criptomonedas. Según las investigaciones lideradas por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se han identificado movimientos no declarados a la Oficina Anticorrupción durante el periodo fiscal 2024.

La pesquisa fue activada tras el levantamiento del secreto bancario, que permitió revisar distintas plataformas de criptomonedas. Los investigadores han solicitado información a reconocidas firmas como Binance y Ripio para analizar las transacciones que podrían no haberse incluido en la declaración jurada del funcionario.

Capitanich y su proyecto de ley sobre deuda pública

En otro punto de la entrevista, Capitanich defendió la “Ley de Integridad, Transparencia y Control de la Deuda Pública Consolidada,” que tiene como objetivo establecer mecanismos más estrictos de supervisión del endeudamiento estatal. Cuestionó la falta de participación del Congreso en la reestructuración de deudas y alertó sobre “artilugios contables” que podrían estar ocultando pasivos significativos, afirmando que la deuda argentina actual sobrepasa los 483 mil millones de dólares.

Cuestionamientos al sistema institucional

El exgobernador chaqueño también aprovechó para criticar el funcionamiento institucional vigente. Remarcó la falta de nombramientos en posiciones clave, como la Corte Suprema y la Procuración General, destacando que estas situaciones generan una inestabilidad preocupante en la administración pública.

Capitanich también defendió la necesidad de crear acuerdos legislativos dentro del peronismo, planteando divergencias con el Gobierno en términos de financiamiento político, elecciones primarias y la política de endeudamiento externo.