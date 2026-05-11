Aguinaldo 2026: Fechas, Cálculo y Beneficiarios

El aguinaldo, conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se aproxima y muchos se preguntan cuándo se paga y cómo se calcula. Aquí te contamos todos los detalles para que estés preparado.

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario, es un beneficio que recibirán los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados en Argentina. En 2026, la primera cuota debe ser abonada por los empleadores antes del 30 de junio, aunque hay un margen de hasta cuatro días hábiles para cumplir con este requisito, prorrogándose hasta el 7 de julio.

Fechas clave para el aguinaldo en junio de 2026

La legislación establece que el pago de la primera cuota del aguinaldo debe hacerse antes del 30 de junio de 2026. Sin embargo, los empleadores tienen la opción de extender el plazo hasta el 7 de julio gracias a la Ley 27.073. Para el régimen de casas particulares, el pago se realiza el último día laboral de junio. Los jubilados y pensionados recibirán su aguinaldo según el calendario de ANSES, dependiendo de la terminación del DNI y el nivel de ingresos.

Cálculo del aguinaldo

Para determinar el monto del aguinaldo, se toma como referencia el salario mensual más alto del semestre y se aplica el 50%. Por ejemplo, si el salario máximo entre enero y junio fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000. Este cálculo incluye todos los conceptos remunerativos, como el sueldo básico, horas extras y bonificaciones, pero no comprende elementos no remunerativos como compensaciones por indumentaria.

¿Qué sucede si trabajaste menos de seis meses?

Los trabajadores que se incorporaron al empleo durante el semestre también recibirán aguinaldo, pero en forma proporcional. La fórmula utilizada considera la mitad del mejor salario mensual dividido por seis y multiplicada por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo, si alguien ingresó en marzo y su salario más alto fue de $900.000, se calculará el aguinaldo sobre los meses efectivamente trabajados hasta junio.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el aguinaldo?

El aguinaldo corresponde a:

Trabajadores del sector privado registrados.

Empleados del sector público.

Jubilados y pensionados que reciben haberes a través de ANSES.

Quienes quedan afuera: Monotributistas y autónomos

Aquellos que trabajan como monotributistas o autónomos no tienen derecho al aguinaldo, ya que no se encuentran en una relación laboral de dependencia. Su remuneración depende de la facturación o acuerdos privados y no incluye el esquema del aguinaldo previsto por la ley.

Segunda cuota del aguinaldo: diciembre de 2026

La segunda cuota del SAC se abonará a fin de año. Según la normativa, los empleadores deberán realizar el pago hasta el 18 de diciembre de 2026, fecha que caerá en viernes. Al igual que en junio, se permite una extensión de cuatro días hábiles después de esta fecha. El cálculo se basa en el salario mensual más alto de julio a diciembre, aplicando el mismo criterio del 50%.

Consejos para revisar la liquidación del aguinaldo

Los especialistas recomiendan que los trabajadores verifiquen sus recibos de sueldo para asegurarse de que el cálculo del aguinaldo incluye todos los conceptos pertinentes. Es esencial revisar la fecha de acreditación, el salario de referencia, y cualquier adicional como horas extras o comisiones. Si hay dudas, se debe acudir a Recursos Humanos o buscar asesoría sindical para resolver cualquier discrepancia.