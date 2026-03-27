Falta de pruebas de investigador privado en caso del Daily Mail es ‘alarmante’, asegura el tribunal

Documentos perdidos y acusaciones de técnicas ilegales son parte del explosivo caso donde figuran nombres como el Príncipe Harry y Elton John, en un enfrentamiento con la editorial detrás del Daily Mail.

Revelaciones Impactantes en el Tribunal

Durante las audiencias en el tribunal, se hizo evidente la magnitud de la falta de transparencia de Associated Newspapers Ltd (ANL) en relación a sus prácticas de investigación. Según abogados de los demandantes, la cantidad de documentos desaparecidos o destruidos es «extremadamente alarmante». Sin embargo, los escasos documentos que permancen sugieren la existencia de «pruebas evidentes y a menudo impactantes» de actividades ilegales.

Los Demandantes en el Centro del Escándalo

Entre los siete demandantes se encuentran personalidades icónicas como el Príncipe Harry, Elton John y Doreen Lawrence, quienes están luchando contra ANL en un juicio que promete extenderse por diez semanas y que podría costar millones. La editorial ha negado todas las acusaciones.

Un «Caja de Pandora» de Pruebas

El abogado David Sherborne, que representa a los demandantes, argumenta que el tribunal debe reconocer la magnitud de la recopilación ilegal de información por parte de ANL. Mencionó que un solo contenedor, apodado «Caja de Pandora», que contenía registros de pagos a investigadores privados, fue descubierto casi por accidente el año pasado por un asistente legal.

Defensa de ANL: Transparencia y Cooperación

Por su parte, ANL ha sostenido que ha actuado de manera «demostrablemente consciente y generosa» en el proceso de divulgación, entregando más de 2,700 documentos a la corte. Sin embargo, Sherborne resalta que los documentos recuperados permiten establecer conexiones entre la editorial y las presuntas actividades ilegales, citando ejemplos específicos de casos en los que se investigaron a celebridades.

Ejemplos Concretos de Actividades Ilegales

En un caso particular, Sherborne aludió a una historia nunca publicada sobre la actriz Sadie Frost, donde el seguimiento por parte de periodistas se hizo notar gracias a las facturas encontradas en la «Caja de Pandora». La información médica de Frost, registrada en el cuaderno de una periodista, sugiere que pudo haber sido obtenida de manera ilegal por un investigador privado.

La Estrategia de Defensa de ANL

ANL, en su defensa, argumenta que los demandantes hacen acusaciones llamativas sobre un amplio espectro de actividades ilegales, esperando que la divulgación de documentos les otorgue material que respalde sus afirmaciones. Sin embargo, el equipo legal de ANL insiste en que han refutado eficazmente cada instancia de actividad ilegal presentada.

Conflictos de Testimonios y Pruebas en el Estrado

Se están evaluando las declaraciones de Gavin Burrows, un investigador privado que alegó haber participado en actividades ilegales para ANL, aunque luego afirmó que su confesión fue forjada. Esta disputa sobre la veracidad de testimonios podría ser un punto crucial en el juicio, que continúa desvelando detalles impactantes de las prácticas de la editorial.