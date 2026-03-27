Pascuas: el sector del chocolate prevé un aumento en ventas

La temporada de Pascua promete ser un respiro para el sector chocolatero en Córdoba, impulsada por un aumento en el turismo y reservas anticipadas que generan optimismo en medio de un contexto económico desafiante.

Con la llegada de las fiestas pascuales, la industria del chocolate se alista para un aumento considerable en la actividad. De acuerdo con las últimas cifras, los destinos turísticos de Córdoba muestran un notable incremento en reservas anticipadas, lo que podría traducirse en un mayor consumo a pesar de las restricciones económicas que aún afectan a las familias argentinas.

Expectativas de Consumo en Aumento

Durante una entrevista con Perfil Córdoba, Juan Manuel Ferrari, un destacado productor chocolatero de Capilla del Monte, se mostró optimista: “Las reservas son un buen indicativo; si hay flujo de turistas, seguramente habrá consumo”. Esta tendencia se está observando en múltiples localidades de la provincia, lo que sugiere un repunte en las ventas.

Desafíos Económicos en el Horizonte

A pesar del optimismo, Ferrari advierte sobre las limitaciones que impone el actual contexto económico. “No estamos en un momento donde el consumo sea similar al de años anteriores”, comentó, destacando que aunque hay más visitantes, esto no siempre se traduce en un aumento en las ventas.

Precios de Chocolate y Huevos de Pascua

Respecto a los precios, Ferrari informó que el costo del kilogramo de chocolate se mantiene en torno a los 100.000 pesos, una cifra que, a pesar de ser alta, ha sido ajustada a las condiciones del mercado. Los huevos de Pascua, que requieren más mano de obra, generalmente se venden a un 20% más.

La Competencia y la Presión en los Márgenes de Ganancia

Ferrari también expresó su preocupación por ciertos precios en el mercado que superan notablemente el promedio. “Cobrar 169.000 pesos el kilo es excesivo”, afirmó, refiriéndose a algunos productos de gama alta. Además, el empresario subrayó que la mayor presión se siente en los márgenes de ganancia. “Trabajamos igual o incluso menos, pero los beneficios son mucho menores; es una problemática que afecta a todos”, añadió.

Una Pascua con Sabor a Esperanza

A pesar de los desafíos, el productor mantiene su postura optimista al anticipar una temporada favorable gracias al incremento del turismo y a la tradición de consumo de chocolate en estas festividades. “Confío en que será un buen año”, concluyó Ferrari, ilusionado por la posibilidad de que el movimiento turístico ayude a superar las limitaciones económicas actuales.