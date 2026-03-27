Sentencia a Favor de YPF: ‘Las Posibilidades de Éxito Eran del 10%’

La reciente decisión de la justicia estadounidense ha encendido el optimismo en la administración argentina, que celebra un hito decisivo en la lucha por la expropiación de YPF.

El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, expresó su entusiasmo tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la condena de 16.000 millones de dólares impuesta a Argentina. «Estamos muy emocionados», declaró Amerio, al señalar que la resolución significa que el monto ahora es cero.

Impacto del Fallo en las Estrategias Internacionales

Esta decisión judicial implica que los intentos de demanda, incluso las solicitudes de entrega del 51% de las acciones de YPF, quedan sin efecto. Amerio aseguró que las acusaciones de «alter ego» eran infundadas y los intentos de discovery «invasivos y aberrantes». Argentina ha resistido estas acusaciones durante dos años, y ahora celebra una resolución favorable.

La Gestión Legal del Gobierno Actual

Desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei, el enfoque del país ha sido proactivo, respaldado por argumentos jurídicos sólidos. «Desde hace diez años, este caso no tenía un resultado positivo, pero en el último mes hemos visto mejoras significativas», agregó el procurador.

Diferencias en la Estrategia Jurídica

Amerio destacó la diferencia entre la actual administración y las anteriores, enfatizando que la estrategia ha sido no confrontar al sistema judicial estadounidense, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado. «Hoy priorizamos mantener nuestra posición a derecho», comentó.

Retos Futuros y Expectativas

Sobre el futuro del caso, Amerio advirtió que los demandantes podrían apelar ante el plenario de la Cámara o recurrir a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., aunque considera que esta situación es excepcional y confían en la sentencia.»La expropiación es un recurso legal, y lo manejamos de forma responsable», concluyó Amerio.