Federaciones Rurales Abogan por la Vitalidad de la Ganadería Ovina

Las organizaciones rurales de Chubut, Río Negro y Santa Cruz han alzado la voz en defensa de la ganadería, rechazando publicaciones que propagan la idea de su extinción. Su declaración surge como respuesta a comparaciones recientes que degradan esta actividad a oficios del pasado.

En un comunicado conjunto, las federaciones de sociedades rurales expresaron su preocupación ante un artículo que vinculó la ganadería ovina de la región con trabajos desaparecidos en la época colonial. La publicación en cuestión sugiere erróneamente que el sector podría cesar, desencadenando una alerta sobre la identidad económica de la Patagonia.

Desacuerdo con comparaciones históricas

El documento crítico se centra en las declaraciones de Emiliano Donadío, director científico de la fundación Rewilding, quien equiparó la reducción de la producción ganadera con la obsolescencia de los vendedores de velas. Las organizaciones rurales consideran que esta perspectiva ignora la realidad y el rol fundamental que la ganadería desempeña en la vida del territorio.

Datos sobre la producción ganadera

Las estadísticas más recientes indican que la Patagonia mantiene una rica producción ganadera. Chubut, por ejemplo, cuenta con aproximadamente 3 millones de ovinos, mientras que Santa Cruz supera los 2 millones. Estos números evidencian que la ganadería continúa siendo vital para el asentamiento poblacional en la región, facilitando la apertura de caminos y el funcionamiento de escuelas rurales.

Problemáticas que enfrenta el sector

Los productores sostienen que el cierre de establecimientos no es un fenómeno natural impulsado por la naturaleza, sino que responde a una serie de problemáticas diversas que afectan su rentabilidad. Entre los principales desafíos se encuentran el abigeato, la proliferación descontrolada de predadores y la falta de infraestructura adecuada. Las federaciones demandan políticas públicas robustas para respaldar un modelo productivo acorde a las condiciones ambientales de la Patagonia.

Importancia de la soberanía en el territorio

Los líderes del sector enfatizan que el abandono de tierras agrícolas es una pérdida colectiva que representa un riesgo para la ocupación territorial. Resaltan que la presencia de productores es esencial para evitar la despoblación y la falta de actividad económica en el interior del país. En este contexto, demandan acciones inmediatas para afrontar la inseguridad rural y gestionar de manera efectiva la fauna silvestre, buscando mitigar la presión sobre quienes continúan apostando a la producción en condiciones adversas.