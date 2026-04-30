Adolescente con discapacidad muere ahogada en centro terapéutico de Escobar: padre denuncia negligencia

Tragedia en un Centro Terapéutico: Adolescente con Discapacidad muere en Piscina

Una grave tragedia sacudió a Ingeniero Maschwitz, Escobar, tras el fallecimiento de Renata Victoria Aris Fajka, una adolescente de 13 años con discapacidad, que se ahogó en la piscina de un centro terapéutico. La familia denuncia serias deficiencias en el cuidado que recibió.

El trágico incidente tuvo lugar durante una actividad recreativa en un establecimiento dedicado a la atención de niños con discapacidad. Este acontecimiento ha generado una profunda conmoción en la comunidad y ha dado lugar a una investigación judicial por supuesto homicidio culposo.

Detalles del Incidente: Falta de Supervisión

Renata participaba de una jornada en la piscina cuando, según las primeras investigaciones, sufrió una situación crítica. A pesar de considerar una posible descompensación, su familia sostiene que la verdadera causa fue la falta de atención y supervisión por parte del personal del centro. Después de ser sacada del agua, intentaron reanimarla, pero llegó sin vida a un centro de salud cercano. Esta serie de eventos ha llevado a una evaluación exhaustiva de los protocolos de seguridad en el establecimiento.

Denuncias del Padre: Un Llamado a la Conciencia

Ignacio Aris, el padre de Renata, no dudó en criticar al centro, argumentando que su hija no podía valerse por sí misma en el agua. «Es un lugar diseñado para chicos con discapacidad, y la dejaron sola», enfatizó, señalando que su hija tenía limitaciones motrices que hacían imposible que nadara sin asistencia. Según el testimonio del padre, las grabaciones de las cámaras de seguridad demostrarían que Renata quedó sin compañía, y el personal no actuó con la rapidez necesaria. Familiares coincidieron en que la joven “se ahogó por falta de atención”, exigiendo que se asuman responsabilidades y que se implementen medidas para prevenir futuros incidentes.

La Investigación Judicial: Responsabilidades en la Mira