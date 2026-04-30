Fernando Marengo: La Inflación de 2026 y su Inversión en Relación a 2025

La economía argentina se encuentra en un proceso de ajuste de precios, luego de un marcado aumento inflacionario. Según el economista Fernando Marengo, se anticipa una caída de la inflación que podría revelar un panorama más estable hacia 2026.

En una reciente entrevista en Modo Fontevecchia, Marengo, economista jefe de BlackTORO Global Investments, expuso su análisis sobre el futuro inflacionario de Argentina. En este sentido, proyectó una “U invertida” en la inflación para 2026, con un enfoque en que las presiones más altas se concentrarán en la primera mitad del año, seguidas de una posible estabilización.

Causas Detrás de la Aceleración Inflacionaria

Marengo identificó varias razones que contribuyeron a la aceleración de la inflación en el último año. Una de las principales fue la devaluación del tipo de cambio, que alcanzó niveles alarmantes de 1500 pesos por dólar. Aunque muchos creyeron que los precios no se verían afectados, finalmente el ajuste ha llegado en meses posteriores.

Factores Específicos y su Impacto

El Rol del Precio de la Carne

Otro factor clave ha sido el incremento en el precio de la carne, que ha visto un aumento del 70% en el mercado internacional en los últimos dos años. La carne representa casi el 10% de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que significa que cualquier variación en sus precios impacta considerablemente en la inflación general.

Ajuste Estacional y Crudo

Es importante mencionar que, en marzo, la inflación alcanzó un 3.4%, impulsada por el ajuste estacional en educación y el aumento de los combustibles, derivado de la crisis en Irán. Sin embargo, con el congelamiento temporal de los precios de los combustibles por parte de YPF, se anticipa un descenso en la inflación, proyectándose un 2.7% en abril.

Perspectivas para 2026 y Retos Futuros

Las expectativas para 2026 son optimistas, sugiriendo que la inflación podría estabilizarse a niveles similares a 2025. Sin embargo, Marengo advierte que bajar la inflación de un 25% a un dígito será un desafío significativo, debido a la existencia de precios indexados en la economía.

Análisis del Escenario Político y Económico

Además, el impacto de la política cambiaria será crucial para el control de la inflación. Con un año electoral por delante, se anticipa que aumentará la demanda de dólares como resguardo financiero, lo que podría ejercer presión sobre el tipo de cambio. Marengo señala la importancia de la intervención del Banco Central en este contexto.

Las proyecciones futuras implican que, si el Banco Central no interviene adecuadamente, podríamos enfrentar otra U invertida en 2027, comenzando con un 1.5% de inflación y finalizando en un 3 o 4%.

En resumen, aunque existen desafíos significativos en el horizonte, las acciones y decisiones tomadas en el ámbito económico y político serán determinantes en el futuro inmediato de la inflación en Argentina.