Hoy se decide el futuro del Festival de Doma y Folklore en Jesús María, ¡el evento histórico podría comenzar!

El icónico Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que este año conmemora 60 años de tradición, enfrenta incertidumbre debido a condiciones climáticas adversas. La decisión final sobre su inicio, programado para este jueves, se dará a conocer al mediodía tras un exhaustivo análisis de la situación.

Las recientes lluvias y la inestabilidad en la región han llevado a los organizadores a priorizar la seguridad de los asistentes y participantes. Las autoridades locales informaron que una evaluación detallada del estado del predio será realizada antes de confirmar la apertura.

El Anfiteatro Listo, pero con Horarios Rigurosos

De acuerdo a declaraciones de la organización, el anfiteatro José Hernández está completamente preparado para recibir al público. Sin embargo, advierten que la posible cancelación de las actividades de hoy no asegura una reprogramación inmediata de los espectáculos establecidos. El cronograma, pensado para jornadas largas y con gran afluencia de público, complica cualquier cambio en la agenda.

Con la venta anticipada de entradas en aumento, se está evaluando cómo una posible reprogramación afectaría el desarrollo de las actividades en los días siguientes. «La seguridad del público es prioritaria; una experiencia positiva está ligada a eso», subrayaron desde la organización.

Impacto Económico del Festival en Jesús María

A pesar del clima incierto, el festival se mantiene como uno de los pilares económicos de Jesús María. En su última edición, generó un impacto económico significativo, no solo en aportes a instituciones educativas, sino también en el impulso a comercios, servicios y empleo temporal.

El municipio resaltó que durante los 12 días de festividades, se moviliza una cantidad de recursos comparable al presupuesto anual de la ciudad, generando miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.