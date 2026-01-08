Tesco Aspira a un Gran 2026 Tras Lograr su Mejor Participación de Mercado Navideña en 10 Años

Con una participación de mercado que alcanzó su mejor nivel en más de una década, Tesco se posiciona para conquistar aún más clientes en el sector de los víveres, impulsado por el aumento de ventas de alimentos frescos y su reconocida línea “Finest”.

Un Crecimiento Sostenido en Ventas

Según el análisis de Worldpanel por Numerator, Tesco cuenta con una cuota de mercado cercana al 29%, destacándose en la reciente temporada navideña. La cadena ha conseguido atraer a más clientes de Asda, su competidor que ha enfrentado dificultades con las ventas.

Desempeño de Ventas bajo Expectativas

A pesar de este crecimiento, las acciones de Tesco cayeron más del 6% tras informes de que el rendimiento de ventas en el tercer trimestre no cumplió con las expectativas en mercados clave, incluyendo el Reino Unido, Irlanda y Europa Central.

Durante las seis semanas hasta el 3 de enero, las ventas en el Reino Unido crecieron un 3.2%, inferior al 3.9% previsto, mientras que en Europa Central el aumento fue del 0.8%, la mitad de lo esperado. En el sector mayorista de Booker, las ventas disminuyeron un 2.1% frente a expectativas de un leve aumento del 0.8%.

Declaraciones del CEO de Tesco

Ken Murphy, director ejecutivo de Tesco, minimizó las preocupaciones acerca del rendimiento de ventas, atribuyendo la caída en Booker a un descenso en la venta de productos de tabaco, que generan bajos márgenes de ganancia.

Murphy también señaló que el descenso en el crecimiento de las ventas durante la Navidad se debe a los esfuerzos de la empresa por mantener los precios contenidos, anticipando ganancias anuales de aproximadamente £3.1 mil millones, lo que está dentro de lo previsto.

Percepción del Mercado y Estrategias Competitivas

Aarin Chiekrie, analista de Hargreaves Lansdown, mencionó que muchos esperaban un aumento en las proyecciones de ganancias por parte de Tesco, lo que llevó a cierta decepción en el mercado. Sin embargo, apuntó que la compañía está bien posicionada para enfrentar desafíos económicos mediante su gran escala y sólidas relaciones con proveedores.

En un contexto competitivo, Tesco ha decidido mantener los precios de 3,000 productos de marca a un nivel «consistentemente bajo», fortaleciendo su campaña de «precios bajos todos los días». Mientras tanto, Asda ha anunciado una reducción en los precios de 2,300 productos básicos para atraer clientes, destacando la competencia constante en el sector.

Apertura y Perspectivas Futuras

Las perspectivas para 2026 son moderadamente optimistas. A pesar de las presiones económicas y el preocupante clima político, Murphy observó que el gasto de los consumidores durante la temporada navideña demostró resiliencia, con muchos dispuestos a celebrar con sus familias.

Aunque Tesco no está preocupado por las nuevas regulaciones laborales que entrarán en vigencia, Murphy pidió al gobierno una revisión del sistema de tasas comerciales, argumentando que los minoristas y los negocios de hostelería contribuyen en exceso.