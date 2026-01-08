Mario, español en Australia: ‘Una semana de trabajo y ya puedo disfrutar de un resort todo incluido en Maldivas’

La experiencia de un joven español en Australia resalta la sorprendente capacidad de ahorro y disfrute que ofrece el país a quienes buscan nuevas oportunidades laborales.

Australia se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan trabajo y experiencias enriquecedoras. Con su economía robusta, altos salarios y la posibilidad de viajar, muchos jóvenes ven en este país un horizonte lleno de posibilidades.

Un vistazo a la vida laboral en Australia

Mario, un español que lleva seis años viviendo en Australia, se ha vuelto popular en TikTok por compartir su experiencia laboral. En uno de sus videos, explica, con ejemplos claros, lo que puede permitirse tras una semana de trabajo en el país oceánico.

Un salario sorprendente

“Esto es lo que me puedo permitir trabajando una semana en Australia”, afirma Mario al inicio de su video. Detalla que actualmente trabaja en la cosecha de algodón, ganando 2.950 dólares australianos (aproximadamente 1.692 euros) por semana, lo que refleja un alto poder adquisitivo.

Opciones de ocio y aventuras

Con tal ingreso, Mario explica cómo podría alquilar una furgoneta durante un mes y recorrer la costa australiana, sumando a su viaje actividades emocionantes como paracaidismo y buceo en la Gran Barrera de Coral, además de cubrir casi todos los gastos de comida.

Comparativa global

Esta experiencia resalta la diferencia con otros países, donde para disfrutar de viajes y actividades recreativas se requiere un extenso periodo de ahorro. Mario recalca que, en su caso, todo puede lograrse con una sola semana de esfuerzo.

Requisitos para trabajar en Australia

Para quienes desean seguir sus pasos, Mario menciona la importancia de contar con un visado adecuado. Existen diversas opciones, como la visa de estudiante o la Work & Holiday, y es imprescindible tener un número fiscal, ya sea el TFN para trabajos por cuenta ajena o el ABN para quienes laboran de manera independiente.

Frecuencia de empleos y estilo de vida

Mario también menciona que el salario le permitiría disfrutar de unas vacaciones de lujo en lugares como Las Maldivas, así como adquirir gadgets de última tecnología. Su enfoque humorístico al promocionar su marca de ropa resuena profundamente con quienes valoran el equilibrio entre trabajo duro y calidad de vida.

Una perspectiva realista

Aunque su mensaje es optimista, no busca idealizar la vida en Australia. Mario entrega datos concretos que sirven de guía para quienes se preguntan sobre las posibilidades de ganar dinero en el extranjero. Su historia es un reflejo de cómo se puede lograr una buena calidad de vida a través de trabajos temporales y exigentes.