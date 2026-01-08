Rumble presenta su billetera cripto para enviar propinas en Bitcoin y USDT

Rumble Revoluciona las Propinas: Ahora Puedes Usar Criptomonedas para Apoyar a tus Creadores Favoritos

La plataforma Rumble lanza una innovadora billetera digital que permite a los usuarios enviar propinas en criptomonedas a sus creadores de contenido preferidos, transformando la forma en que apoyan su trabajo.

Rumble ha presentado su nueva billetera criptográfica, que permite a los usuarios enviar propinas en Bitcoin (BTC) y Tether (USDT) a sus creadores de contenido favoritos. Esta herramienta ha sido desarrollada en colaboración con Tether, el emisor de la stablecoin más reconocida a nivel global.

Una Nueva Forma de Monetizar el Contenido

La Rumble Wallet representa un avance significativo en la estrategia de la plataforma, que busca diversificar las fuentes de ingresos de los creadores más allá de los métodos publicitarios convencionales. Gracias a esta billetera, los seguidores pueden realizar pagos directos en Bitcoin y USDT, así como en Tether Gold (XAUt), evitando la participación de intermediarios como bancos o procesadores de pagos.

Facilidad de Uso y Flexibilidad

La integración de esta nueva herramienta se ha realizado sobre el Wallet Development Kit de Tether, asegurando su compatibilidad con altos estándares de seguridad y escalabilidad. Además, MoonPay facilitará la conversión entre dinero fiduciario y criptomonedas, permitiendo a los usuarios transformar su criptoenfoque en monedas locales con facilidad.

Impulsando la Economía de los Creadores

El lanzamiento se produce en un contexto donde el mercado de las stablecoins ha alcanzado una capitalización de más de 312.000 millones de dólares, con Tether liderando gracias a una emisión de más de 186.000 millones de USDT. Esta alianza entre Rumble y Tether no solo representa una oportunidad para ampliar el uso de criptomonedas más allá de la especulación, sino que también busca facilitar la conexión directa entre creadores y sus audiencias.

La Rumble Wallet apunta a abordar una de las principales dificultades en la economía de los creadores: la dependencia de los sistemas publicitarios tradicionales y la complejidad de recibir pagos internacionales.