El Presidente se reúne con Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

Desde su llegada a la presidencia, Javier Milei no ha escatimado en palabras al expresar su postura. Un reciente informe revela el uso extremo de insultos y ofensas en su cuenta de Twitter.

El Informe de FOPEA: El Uso de la Ofensa en la Comunicación de Milei

Según el análisis del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Javier Milei ha utilizado aproximadamente el 15% de sus tuits para agredir o descalificar a un amplio espectro de personas y entidades. Entre las víctimas hay 62 periodistas y 14 medios de comunicación, lo que muestra una campaña comunicativa poco convencional desde su asunción hasta septiembre de 2025.

Un Análisis Detallado de las Redes Sociales

La investigación, titulada “El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits de Milei”, revela que en este corto período se registraron un total de 16.806 tuits insultantes. Este uso frecuente del lenguaje descalificativo ha suscitado preocupación en diversos sectores sobre la naturaleza del debate público en el país.

Reacciones y Consecuencias

La combinación de insultos y ofensas ha llevado a titulares en medios internacionales, generando un debate sobre la responsabilidad de los líderes políticos en el uso de sus plataformas. La pregunta que surge es: ¿cuáles son las repercusiones de esta estrategia en el entorno político argentino?