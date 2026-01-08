Las Damas del Tango: Un Musical de Lujo Rinde Homenaje a las Leyendas

Regreso triunfal de «Ellas son tango»: Un homenaje a las mujeres que marcaron el dos por cuatro

La icónica obra dirigida por Andrea Ghidone regresa al Teatro Astral, celebrando el talento femenino en el tango y desafiando estereotipos de género.

Un tributo al pasado glorioso del tango femenino

En una época donde el machismo predomina, «Ellas son tango: Mujeres que marcaron el compás» une las vidas de cuatro mujeres emblemáticas del tango argentino. Con una propuesta innovadora, la obra promete emocionar a su público desde su estreno este viernes 9 de enero en la Avenida Corrientes.

Las protagonistas y sus personajes

Andrea Ghidone, interpretando a María Nieves, junto a Anita Martínez como la famosa Tita Merello, Marisol Otero en el papel de Libertad Lamarque, y Julia Calvo encarnando a la querida Nelly Omar transforman el escenario en una celebración del talento femenino en el tango.

Una historia de resistencia y reivindicación

La narrativa de la obra se desarrolla en un contexto que recuerda la época dorada de los salones y clubes de barrio, reflejando momentos decisivos en la vida de estas “mitos” del tango. Este emocionante viaje resalta la lucha de las mujeres por un lugar en el mundo del dos por cuatro, simbolizando una voz para las nuevas generaciones que alzan sus pañuelos en defensa de sus derechos.

Un esfuerzo colectivo: el elenco y la orquesta

Además de las talentosas mujeres, el espectáculo cuenta con la participación especial del reconocido cantor Chino Laborde, quien interpreta al dueño del club que da la bienvenida a estas estrellas. La música está acompañada por el Quinteto del Ángel y un grupo de 20 bailarines, creando una experiencia espectacular.

Un vistazo tras bambalinas

En un ensayo repleto de energía, el equipo trabaja arduamente para ofrecer una producción impecable. La directora Ghidone destaca la conexión entre su propia historia y la de las mujeres que representan, recordando que ellas fueron pioneras en un mundo dominado por hombres.

Reflexiones de las protagonistas

Durante una pausa en los ensayos, las actrices comparten sus experiencias y sentimientos sobre sus papeles. Para Anita, interpretar a Tita Merello significa reflejar su sinceridad y desfachatez, mientras que Marisol describe su transformación en Libertad Lamarque tras una profunda investigación sobre la artista.

La conexión emocional con el tango

Julia Calvo, recientemente salida de Masterchef, expresa su entusiasmo por encarnar a Nelly Omar. Las historias entrelazadas de amor y desamor de estas mujeres se convierten en un punto central de la obra, resonando con el público a un nivel profundo.

Un legado que perdura

Ghidone reconoce la importancia de rescatar estas historias y el impacto que estas figuras han dejado en la cultura rioplatense. El espectáculo no solo celebra el talento femenino, sino que también rinde homenaje a la resistencia y el arte del tango.

Expectativas para el estreno

Con un ambiente de emoción palpable y ensayos en pleno apogeo, «Ellas son tango» promete ser un éxito rotundo. Su estreno en el Teatro Astral marca no solo un regreso esperado, sino también una afirmación poderosa de la influencia femenina en el mundo del tango.