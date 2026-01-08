¡Aprovecha! Descuentos de hasta el 30% en combustibles: Guía para enero de 2026

Con ofertas que varían según el banco y el día de la semana, diversas estaciones de servicio en Argentina permiten a los conductores disfrutar de descuentos significativos en la carga de combustible. Aquí te contamos todos los detalles de estas promociones.

Beneficios Atractivos en Cargas de Combustibles

Las estaciones de servicio y bancos están colaborando para ofrecer descuentos de hasta 30% en la carga de nafta y gasoil. Dependiendo de la entidad financiera y del medio de pago, los reintegros pueden alcanzar hasta $25.000 mensuales, brindando una gran oportunidad para los consumidores en todo el país.

Ofertas por Estaciones de Servicio

Las promociones se extienden a varias marcas reconocidas, incluyendo YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf. Cada banco presenta diferentes porcentajes de descuento y topes máximos de reintegro, que varían según el día de la semana en que se realice la carga.

Descuentos en YPF

YPF ha establecido significativas alianzas con varias entidades bancarias. Aquí algunos ejemplos:

– Banco Ciudad: 10% de descuento los domingos, con un tope de $10.000 por mes, que aumenta al 15% para cuentas sueldo y jubilados.

– Banco Macro: 30% de descuento los miércoles, con un límite de $25.000 mensuales.

– Banco Comafi: 20% los sábados, con un tope semanal de $8.000.

– Banco Nación: 30% de descuento los viernes, con un límite mensual de $15.000.

Promociones en Shell y Axion Energy

Las estaciones de Shell también ofrecen atractivos descuentos:

– Banco Ciudad: 10% los domingos, con condiciones similares a las mencionadas para YPF.

– Banco Comafi: 20% los domingos, con un tope de $8.000.

– Banco Nación: Mismo esquema de descuentos que en YPF.

En Axion Energy, los descuentos se extienden a bancos como Santa Fe, que ofrece un 20% con un tope de $20.000 mensuales, aplicable de martes a domingo.

Ventajas en Puma Energy y Gulf

Las estaciones de Puma Energy están ofreciendo hasta un 30% de descuento en cargas de combustible durante enero. Los topes de reintegro dependen del medio de pago y de la entidad financiera.

En Gulf, también se mantienen descuentos que pueden alcanzar el 30%, basados en convenio con entidades bancarias.

Optimización de Gastos de Combustible

Con el acceso a estas promos, los consumidores tienen una excelente oportunidad para optimizar sus gastos de combustible. Aprovechar los descuentos es una estrategia inteligente, especialmente en un contexto donde los costos tienden a incrementarse.