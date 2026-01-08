Impactantes secuelas en la niña sobreviviente del caso Brenda Agüero

Con tan solo tres años y medio, Pilar enfrenta una lucha diaria que la aleja de la niñez feliz que debería disfrutar. Su madre, María Martín, comparte el angustiante diagnóstico de su hija: una grave escoliosis que ha cambiado sus vidas para siempre.

Un Inicio Trágico

Pilar fue víctima de una brutal negligencia médica a tan solo días de nacida. El 6 de junio de 2022, en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, una enfermera le inyectó potasio en la espalda, causándole una dolorosa necrosis muscular. Desde entonces, asiste a tratamientos de rehabilitación cuatro a cinco veces a la semana.

Un Juicio Sin Precedentes

El caso de Pilar se convirtió en un hito judicial. Un año después del horror vivido, la enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua por homicidios calificados y tentativas de homicidio. Este juicio, uno de los más impactantes en la historia argentina, implicó a 13 recién nacidos, de los cuales cinco perdieron la vida y ocho sobrevivieron con secuelas permanentes.

Desafíos Médicos y Emocionales

Recientemente, los médicos informaron a María que Pilar necesitará un yeso en la parte superior de su cuerpo, un tratamiento que demandará varios cambios cada tres meses. Esto, hasta que pueda someterse a una cirugía, que por su corta edad no se considera viable aún. Este yeso también afectará su día a día, limitando su capacidad de bañarse y alimentarse adecuadamente.

El Impacto en la Vida de Pilar

Pilar, la pequeña sobreviviente, carga con el peso físico y emocional de su situación. A pesar de su deseo de jugar y disfrutar como cualquier niño de su edad, su madre revela que: «Está exhausta y con dolores constantes». La terapia psicológica se ha convertido en un recurso necesario, ya que Pilar a menudo expresa su angustia.

El Verdadero Costo de la Negligencia

La lucha de María no se limita a lo emocional; cada tratamiento para su hija implica lidiar con una burocracia injusta. La hidroterapia, por ejemplo, le fue recomendada con un costo de 300.000 pesos mensuales. Los trámites fueron agotadores, y tuvo que recurrir a medios públicos para obtener la ayuda que su hija necesita.

Un Sistema que Falló

María lucha por garantizar una vida digna para Pilar, un derecho que parece esquivo ante la indiferencia de las instituciones. «Es frustrante que uno deba pelear para que su hija reciba lo que merece tras sufrir un delito», lamenta.

Un Testimonio que Puede Cambiar Vidas

El relato de María fue crucial durante el juicio. Recordó con dolor la noche en que comenzó la odisea de su hija: «La vi más fría y quejumbrosa, y su estado empeoró rápidamente». Su testimonio fue el único que presentó pruebas físicas del ataque, un hematoma en la espalda que se convirtió en evidencia vital.

Un Juicio Histórico

El juicio se extendió por casi seis meses, y al final se pudo hacer justicia. Brenda Agüero no solo fue condenada; la investigación reveló su responsabilidad en múltiples casos de ataque a recién nacidos. Aunque la sentencia fue un alivio, los desafíos médicos y emocionales continúan para Pilar y su familia.

La Vida de Pilar y su Futuro

A pesar del dolor y la incertidumbre, Pilar se muestra resiliente. Su madre, María, reitera su deseo por un futuro sin sufrimiento para su pequeña, un futuro que aún está por escribirse. Pilar, a pesar de las adversidades, sigue riendo y jugando, demostrando que la esperanza nunca se rinde.