Mercado Laboral en Argentina: Sectores Clave para Contrataciones y Aumento de Salarios en 2026

La recuperación del mercado laboral en Argentina se siente con fuerza en 2025, revelando oportunidades en sectores clave y un cambio en las expectativas salariales.

Recentes análisis de PageGroup indican que el mercado laboral argentino ha comenzado a mostrar señales de reactivación, con un enfoque en la selectividad en las contrataciones. A medida que las empresas reanudan búsquedas que habían postergado, sectores como Tecnología, Energía y Servicios se encuentran a la vanguardia de esta transformación.

Sector y Salarios: Un Cambio Notorio

Las industrias de Consumo Masivo, Manufactura y Retail, aunque más limitadas en nuevas contrataciones, han empezado a adaptar sus estrategias. En contraste, el sector farmacéutico, financiero, de IT e ingeniería continúa liderando en compensación monetaria.

Desafíos Salariales y Expectativas de los Trabajadores

A pesar de la mejoría en la situación laboral, el poder adquisitivo sigue siendo una preocupación para muchos trabajadores. Un 62% de los profesionales en posiciones de mandos medios y altos expresa su disconformidad con los salarios actuales, lo que ha llevado a la renegociación de compensaciones. Se prioriza la flexibilidad, siendo la modalidad híbrida considerada un elemento crucial en la oferta laboral.

El Impacto de la Inteligencia Artificial en el Empleo

La inteligencia artificial ha asumido un rol protagónico, con un 81% de los profesionales utilizándola semanalmente. Sin embargo, el crecimiento desmedido de esta tecnología ha superado la preparación de las empresas, generando riesgos éticos y de cumplimiento.

Preparación Organizacional y Estrategias de Ajuste

La falta de marcos formales en las organizaciones isoladas presenta desafíos que deben ser abordados con urgencia. La retribución variable y los beneficios no monetarios están cobrando más relevancia, con el fin de fortalecer la percepción de equidad dentro de las compañías y mejorar la retención del talento.

Perspectivas para 2026: ¿Qué Nos Espera?

Con la mirada en el futuro, las empresas seguirán buscando aumentar la productividad y la rentabilidad. Se proyecta que las búsquedas laborales, que quedaron en suspenso, se llevarán a cabo en el 2026, especialmente en sectores que involucran servicios, IA y robotización.

Progreso en Centro de Servicios Compartidos

Argentina se posiciona como un competidor clave en América Latina, con más de 100 Centros de Servicios Compartidos operando en el país. Esta expansión promete miles de nuevos empleos calificados.

Salarios y Marco Regulatorio: Un Cambio Necesario

El aumento proyectado de los salarios, en línea con la inflación, y la creación de políticas más flexibles permitirían a las empresas planificar con mayor certidumbre. Este enfoque es esencial para adaptarse a las exigencias del mercado laboral contemporáneo.

Competencias Esenciales en la Nueva Era Laboral

Las habilidades blandas, como liderazgo y adaptación, se posicionan como fundamentales en este nuevo escenario. La capacitación en habilidades digitales y de liderazgo será vital, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan crecer en este entorno cambiante.