Uno de los argentinos secuestrados en Venezuela es trasladado a prisión en confinamiento

La comunidad internacional reacciona ante las recientes noticias sobre la situación de detenidos argentinos en Venezuela, en medio de las negociaciones por la liberación de presos políticos. La inquietud crece con la nueva información sobre posibles traslados y condiciones alarmantes de encarcelamiento.

Traslado de detenidos argentinos en condiciones inquietantes

Recientes informes de abogados especializados en derechos humanos alertan sobre la crítica situación de un gendarme argentino en prisión en Venezuela. Según fuentes cercanas, el detenido ha sido trasladado de la cárcel El Rodeo a un centro de máxima seguridad, donde enfrenta acusaciones serias y se encuentra en condiciones de aislamiento.

¿Quién es el gendarme argentino afectado?

Los datos provienen del reconocido abogado Zair Mundaray, quien ha señalado que el gendarme, Nahuel Gallo, se encuentra confinado junto a otros prisioneros. Esta situación se encuadra dentro de un contexto más amplio de movimientos en las cárceles venezolanas, que han captado la atención de organismos internacionales.

Confusión entre los detenidos

El gobierno venezolano, por su parte, ha confundido a Gallo con otro argentino, el abogado Germán Giuliani, quien también fue objeto de arresto. Esta confusión ha generado preocupación sobre el estatus real de ambos ciudadanos argentinos. Giuliani, detenido desde mayo de 2025, se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en el país.

Denuncias de tortura y condiciones de encarcelamiento

El abogado Mundaray ha enfatizado en redes sociales que Giuliani se encuentra en desaparición forzada, siendo trasladado el 21 de diciembre de 2025 hacia el internado judicial Yare 2. Su familia ha perdido todo contacto desde entonces, reflejando una realidad desgarradora cargada de incertidumbre.

Presión internacional para el cambio

En un contexto de creciente presión, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su deseo de colaborar con el régimen interino venezolano para desmantelar centros de tortura como El Helicoide. Este tipo de acciones podrían ser cruciales para avanzar en la liberación de prisioneros políticos.

Esperanzas de liberación y apoyo legal

El abogado colombiano Andrés Soto, involucrado en la liberación de otros prisioneros, ha destacado la urgencia de la situación y la importancia del apoyo extranjero en este proceso. La comunidad internacional observa con atención, esperando avances concretos en la liberación de los detenidos.

Futuro incierto para los detenidos argentinos

Con una creciente preocupación por los derechos humanos en Venezuela, la comunidad argentina y organizaciones internacionales continúan exigiendo justicia y transparencia en el tratamiento de los ciudadanos detenidos. La falta de claridad y el secretismo que rodean sus casos son motivo de alarma, intensificando los llamados a la acción.