Javier Milei explora el portaaviones Nimitz, gigante nuclear de EE. UU. en aguas argentinas.

En un significativo gesto de acercamiento a la administración estadounidense, el presidente Javier Milei visita este jueves el portaaviones USS Nimitz, uno de los más grandes de la Armada de Estados Unidos, participando en ejercicios militares conjuntos.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el mandatario presenciará impresionantes demostraciones aéreas con aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Las autoridades gubernamentales enfatizan que este evento refuerza la cooperación y la interoperabilidad entre Argentina y Estados Unidos.

Acompañantes y el inicio de la visita

Milei está acompañado por varios funcionarios clave, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, y el embajador estadounidense, Peter Lamelas. La visita comenzó en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, desde donde el presidente voló hacia el portaaviones en un Grumman C-2 Greyhound. Antes de abordar, Karina Milei, Quirno y Lamelas se tomaron una fotografía que capturó la popular pose con pulgares arriba del presidente.

Movimientos en las aguas argentinas

En este momento, el USS Nimitz navega por la Zona Económica Exclusiva argentina, habiendo cruzado del Pacífico al Atlántico a través del Estrecho de Magallanes. Esta mañana, el presidente y su comitiva fueron recibidos por el comandante estadounidense, Joseph J. Furco.

Ejercicios programados

El gigante portaaviones, que ingresó a aguas argentinas el domingo, está llevando a cabo una serie de ejercicios que incluyen búsqueda, rescate, ataque y defensa, especialmente frente a las costas de Rawson, Necochea y Mar del Plata. En contraste con el ejercicio del año anterior, que incluía cobertura mediática, este año no hay prensa embarcada.

Detalles del ejercicio militar

La participación de Argentina en estos ejercicios se formalizó bajo el nombre de Passex y fue aprobada por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Este ejercicio militar une a las Fuerzas Armadas argentinas y estadounidenses, una iniciativa que resalta la importancia de la alianza entre ambos países en el ámbito militar.

Características del USS Nimitz

El USS Nimitz está en servicio desde 1975 y opera con propulsión nuclear, lo que le permite funcionar por hasta 20 años sin necesidad de recargar combustible. Con una eslora de 333 metros y un desplazamiento cercano a las 100,000 toneladas, puede albergar de 5,000 a 6,000 efectivos, además de múltiples aeronaves embarcadas.

Personal argentino a bordo

Dentro del portaaviones también se encuentran varios oficiales argentinos, como el capitán de corbeta Julio Escudero y la capitana Romina Banegas, quienes suman al intercambio y cooperación entre las marinas de ambos países.