Kelly Olmos: ‘La deuda familiar se convierte en una carga insostenible’

La situación de deuda que enfrentan las familias en Argentina se ha convertido en un tema candente, abordado en el programa “QR!” de Canal E. La diputada nacional Kelly Olmos ofreció un análisis crítico sobre la crisis económica actual.

La Deuda Familiar y su Relación con el Poder Adquisitivo

Durante su conversación con Pablo Caruso, Olmos destacó que el creciente endeudamiento de los hogares está intrínsecamente ligado a la disminución del poder adquisitivo. “Cuando los ingresos no crecen o disminuyen, la deuda que antes se utilizaba para mantener el consumo se transforma en un peso insoportable,” explicó la diputada.

Una Crisis que se Agrava

Olmos subrayó que la situación se ha intensificado desde finales de 2024 y principios de 2025. Muchas familias acudieron a crédito bancario y financiamiento no bancario -como billeteras virtuales- para cubrir gastos esenciales.

Señales de Alerta en la Mora

Los niveles de morosidad son preocupantes. Mientras que en el sistema bancario permanecen relativamente bajos, en el ámbito no bancario alcanzan cifras alarmantes. “La mora podría llegar al 25% o más,” advirtió Olmos.

Reformas Necesarias en el Sistema de Crédito

Frente a este escenario, la diputada propuso un proyecto que busca regular el sistema de crédito, enfocándose en las tarjetas. La iniciativa incluye límites a las tasas de interés y condiciones de refinanciación más favorables.

La Intervención del Estado

“El Estado debe intervenir, ya que este problema afecta a la sociedad en su conjunto. No creemos que el mercado pueda autorregularse en esta cuestión,” afirmó Olmos.

Un Modelo Económico en Debate

Olmos cuestionó las estrategias del gobierno actual para estabilizar la economía, indicando que aunque es necesario controlar la inflación, no están de acuerdo con cómo se ha logrado dicha estabilidad. “Se están poniendo en riesgo capacidades estratégicas del Estado,” advirtió.

Contexto Global y Desigualdad Económica

En el ámbito internacional, la diputada manifestó su preocupación por el panorama global y el aumento de la desigualdad económica, señalando que “los niveles de desigualdad son alarmantes y nunca antes vistos en la humanidad.”

Visión para el Futuro

Por último, Olmos enfatizó la necesidad de construir una alternativa política amplia y con un programa claro. “Primero debemos ganar, y luego debemos crear un proyecto sólido que pueda transformar la realidad,” concluyó.