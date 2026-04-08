Roberto Corne: ‘Existe una desconexión entre las palabras del gobierno y la realidad’

La lucha contra la pobreza en Argentina se enfrenta a un nuevo escrutinio. Un sociólogo aclamado cuestiona la validez de las estadísticas oficiales y plantea una dura crítica sobre la metodología utilizada.

El Debate sobre los Números de la Pobreza

La polémica en torno a la pobreza en Argentina vuelve a la palestra, impulsada por las declaraciones del sociólogo Roberto Corne. En una reciente entrevista, cuestionó la fiabilidad de los indicadores oficiales y argumentó que los datos actuales no reflejan la realidad social del país.

“No es cierto que solo el 28% de la población esté por debajo de la línea de pobreza”, afirmó, advirtiendo acerca de las inconsistencias en los datos proporcionados. Corne destacó que la canasta básica utilizada para calcular la pobreza se basa en patrones de consumo establecidos hace más de veinte años.

Inconsistencias en la Metodología de Medición

Corne refutó que la medición actual se sustenta en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2003-2004, lo que, según él, distorsiona la realidad económica contemporánea. “Estamos usando datos del 2003-2004 para una realidad que ha cambiado drásticamente”, subrayó.

Los Ingresos de Programas Sociales en Debate

El sociólogo también cuestionó la inclusión de ingresos derivados de programas sociales en el cálculo de la pobreza. “Estos ingresos no deberían considerarse como parte de los ingresos genuinos de los hogares”, argumentó, sugiriendo que tal enfoque favorece un retrato distorsionado de la población.

Un Panorama Social Preocupante

Más allá de los números, Corne conectó las estadísticas de pobreza con la dirección económica del país. A su juicio, existe una manipulación intencional de los datos para crear un “clima” que facilite la implementación de políticas que impactan desfavorablemente en el mercado interno.

La diferencia entre las estadísticas oficiales y otras estimaciones es alarmante. El sociólogo estimó que, si se ajustaran los valores actuales, la canasta básica total para una familia tipo podría alcanzar los 1.700.000 pesos. “Hay un 30 o 37% de diferencia real entre lo que se reporta y lo que ocurre en la vida diaria”, remarcó.

Una Realidad Más Crítica de lo que se Reconoce

Corne concluyó afirmando que, si se consideran sus cálculos, “el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza podría llegar al 60%”, presentando así un panorama social más alarmante que el que oficialmente se reconoce.