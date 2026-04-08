Córdoba Intensifica Operativos por Aumento de Casos de Chikungunya

La provincia de Córdoba enfrenta un nuevo desafío en salud pública tras la confirmación de tres casos autóctonos de chikungunya, elevando el total a cinco. Las autoridades sanitarias hacen hincapié en la necesidad de reforzar las medidas preventivas.

Nuevos Contagios en el Corazón de la Ciudad

El Ministerio de Salud de Córdoba ha informado sobre el diagnóstico de tres nuevos casos de chikungunya en Córdoba Capital. Este incremento toma relevancia al sumar un total de cinco casos desde el inicio de la temporada. El primer contagio identificado corresponde a un adolescente sin antecedentes de viaje, lo que plantea un escenario preocupante para la posible transmisión local.

Investigación Epidemiológica en Marcha

Las autoridades han comenzado una investigación exhaustiva para rastrear los contactos. Se detectó que otros miembros de la familia del paciente principal también presentaban síntomas, aunque no buscaron atención médica de forma inmediata. Esta situación llevó a la confirmación de dos nuevos casos tras realizar análisis en el Laboratorio Central.

Seguimiento de Pacientes y Refuerzo de Prevenciones

Los tres pacientes afectados están recibiendo atención ambulatoria y no han requerido hospitalización, manteniéndose bajo vigilancia médica. Desde el área de Epidemiología, se ha destacado que las condiciones climáticas actuales favorecen la proliferación del mosquito vector en hogares, lo que aumenta el riesgo de transmisión.

Operativos de Control en la Zona Afectada

En respuesta a esta situación, el Departamento de Zoonosis ha implementado operativos de bloqueo en el área afectada. Estas acciones incluyen la eliminación de criaderos, la búsqueda activa de nuevos casos y la difusión de información preventiva entre los vecinos, con el fin de frenar la propagación del virus.

Otras Enfermedades en Ascenso

Además de los casos de chikungunya, Córdoba reporta también cuatro contagios de dengue este año, de los cuales dos son autóctonos y dos importados. Este panorama sanitario exige un esfuerzo conjunto para contener las enfermedades transmitidas por mosquitos.

Prevención y Diagnóstico Temprano

La Dirección de Epidemiología ha remarcado la importancia de buscar atención médica rápidamente si presentan síntomas febril. Maria Eugenia Vittori, representante del área, enfatizó la necesidad de realizar un descacharreo tanto dentro como fuera de los hogares para minimizar el riesgo de contagio y la proliferación del vector.