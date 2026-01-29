Ken cumple 65 años y Mattel revela su nombre completo

La famosa figura masculina de la cultura pop, Ken, celebra su 65.º aniversario el 11 de marzo. Para conmemorar este hito, Mattel ha desvelado por fin el nombre completo de este emblemático juguete, generando una ola de debate y emoción en las redes sociales.

Durante años, la verdadera identidad de Ken había permanecido oculta. Ahora, sus fans conocen su nombre completo: Kenneth Sean Carson. Este homenaje tiene un significado especial, ya que «Kenneth» es en honor al hijo de los fundadores de Mattel, Kenneth Handler, mientras que el nombre de Barbie, Barbara Millicent Roberts, rinde tributo a la hija de Ruth Handler, cofundadora de la marca.

Ken: un icónico referente en el mundo de los juguetes (Foto: X)



Esta revelación ha sorprendido a muchos, incluyendo coleccionistas, y ha reavivado el interés por la evolución de Ken a lo largo de los años. Su estreno fue en marzo de 1961, diseñado para complementar el legendario universo de Barbie. Ruth y Elliot Handler, los creadores, imaginaron a Ken como un nuevo eje narrativo, presentándolo inicialmente en traje de baño reflejando los ideales de la época.

Durante más de seis décadas, Ken ha pasado por múltiples transformaciones que han reflejado las modas y demandas sociales. Desde su lanzamiento como un joven a la moda hasta su evolución con diferentes tonos de piel, peinados y atuendos, su figura ha evolucionado junto con los tiempos. “Ken es Malibú. Va a la playa y surfea. Representa todo lo ideal de Estados Unidos”, explicó Handler sobre su inspiración.

Ryan Gosling se convierte en Ken en la película más reciente (Foto: X)



De cara a su aniversario, Ken se embarca en una nueva etapa con la campaña “65 nuevas experiencias para Ken”, que promueve el autodescubrimiento y una renovada imagen centrada en la diversidad. Mattel amplía su oferta con figuras como Barbie con autismo y Barbie con diabetes, marcando un avance significativo hacia la inclusión. El objetivo es conectar con un público más amplio y alejarse de la imagen de perfección de sus creaciones.

Hoy en día, Ken trasciende su papel como mero complemento de Barbie. Se ha convertido en un símbolo de debates sobre identidad y diversidad en la cultura pop. Cada nueva versión, ya sea en películas o lanzamientos especiales, resalta su relevancia continua. Mattel se dedica a crear experiencias innovadoras y desafíos para Ken, abriendo la puerta a nuevas narrativas tras 65 años de su creación. Al final, Ken sigue siendo un lazo que une a generaciones a través del juego y la diversión.