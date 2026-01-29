Glustein analiza cómo Temu y Shein impactan el mercado local

Las compras online a través de plataformas chinas como Temu y Shein están experimentando un crecimiento explosivo en Argentina, alcanzando cifras récord. Pero, ¿qué implicaciones tiene este fenómeno para los consumidores y el mercado local?

Durante una reciente entrevista en Canal E, el economista Federico Glustein expuso el impresionante aumento del 270% en las compras puerta a puerta por parte de los argentinos en los últimos meses. Este crecimiento destaca una tendencia que podría transformar el comercio nacional.

La Estrategia de las Plataformas de Venta Chinas

Glustein analizó cómo estas empresas ingresan agresivamente a nuevos mercados. “Operan bajo una lógica de depredación comercial”, explicó. Esto implica vender productos a precios sumamente bajos que hacen muy difícil la competencia para los productores locales.

Además, mencionó que estas compañías cuentan con infraestructura global, lo que les permite mantener costos operativos mínimos. “Con depósitos en diversas partes del mundo, logran optimizar el transporte y ofrecer precios que parecen imposibles de igualar”, añadió.

Prácticas Comerciales Controversiales

En el marco de esta discusión, Glustein abordó la reciente denuncia de Mercado Libre contra Temu. Según su análisis, estas plataformas a menudo utilizan estrategias publicitarias engañosas para atraer a los consumidores. “Resulta común la práctica de ofrecer productos a precios extremadamente bajos, pero con el requisito de gastar un mínimo que puede resultar engañoso”, comentó.

La figura de influencers también juega un papel crucial en sus campañas. “Recurren a figuras populares para difundir ofertas que, a menudo, son demasiado buenas para ser verdad”, advirtió. Por ejemplo, promocionar dispositivos tecnológicos a precios un 80% inferiores puede parecer atractivo, pero es importante estar alerta ante estas ofertas.

Los Productos Más Demandados

Consultado sobre los productos más buscados por los argentinos, el economista resaltó que la tecnología encabeza la lista. “Hay una fuerte demanda por gadgets, especialmente aquellos que requieren un nivel tecnológico avanzado”, dijo. A su juicio, este tipo de productos puede adquirirse incluso con descuentos de hasta el 70%.

El sector de la moda también destaca en la preferencia del consumidor. “Las remeras pueden costar tan solo un dólar, mientras que los pantalones rondan los cuatro dólares”, detalló Glustein, subrayando la diferencia de precios en comparación con el mercado local. “Con una inversión de $200.000 en Argentina, podrías comprar una sola tablet, mientras que en estas plataformas puedes llenarte de productos”, concluyó.