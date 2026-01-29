Euro y Euro Blue: Cotización del jueves 29 de enero

El Euro Blue Hoy: Precio y Análisis del Mercado del 29 de Enero de 2026

En esta jornada, el euro blue se presenta con valores que despiertan la atención de los inversores. Te contamos todos los detalles sobre su cotización y contexto económico.

Euro Blue: Cotización del Día

Este jueves 29 de enero de 2026, el euro blue se encuentra cotizando a $1.791,75 en la compra y $1.760,75 en la venta. Este comportamiento se debe a que el euro informal tiende a ser más costoso que el oficial, en gran parte a su adquisición fuera del circuito bancario, aunque la reciente política de “sinceramiento” ha contribuido a reducir esta diferencia.

Euro Oficial y su Comparativa

En el Banco de la Nación Argentina, el euro oficial cotiza hoy a $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta. Esta fluctuación muestra una tendencia a la estabilidad en comparación al euro blue.

Impacto de la Moneda en el Comercio Internacional

El euro es la moneda utilizada por 19 de los 27 países de la Unión Europea, siendo vital en el comercio internacional. Esto incluye potencias económicas como Alemania, Francia e Italia, que agrupan un mercado robusto y competitivo.

Recientemente, la Unión Europea acordó eliminar aranceles sobre más del 90% de los productos comercializados con el Mercosur, lo que podría influir directamente en la cotización del euro en el mercado local.

Euro Tarjeta: Costos para el Turista

Si te preguntas por el euro tarjeta, este se opera a $2.283,24 para la compra y $1.660,51 para la venta, reflejando los gastos asociados al uso de tarjetas en el extranjero.

Precio del Euro Blue: Jueves 29 de Enero

Cotización del Euro en los Bancos Argentinos

La cotización del euro en diferentes bancos argentinos este 29 de enero es la siguiente:

Banco Ciudad: $1.670,00 comprador / $1.770,00 vendedor.

Banco Nación: $1.670,00 comprador / $1.770,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.700,00 comprador / $1.760,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.670,51 comprador / $1.764,48 vendedor.

Banco Supervielle: $1.640,00 comprador / $1.737,00 vendedor.

Dólar Blue: Cotización del Mercado Paralelo

En cuanto al dólar blue, su cotización en el mercado paralelo hoy es de $1.460,00 para la compra y $1.480,00 para la venta, manteniendo su tendencia a ser más elevado que el dólar oficial.

Este incremento en el valor del dólar blue también resalta las diferencias en las fluctuaciones de las divisas en el ámbito informal y formal, lo que puede afectar decisiones económicas y de inversión en el país.