Kiciloff responde a Milei y celebra la victoria judicial de Argentina

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó la reciente decisión de la justicia estadounidense que favorece a Argentina en el litigio por la expropiación de YPF, reafirmando la validez de la defensa del país. “Siempre tuvimos razón”, afirmó con determinación.

La corte de Estados Unidos ha dictaminado un fallo favorable para la República Argentina en el conflicto relacionado con la expropiación de su empresa nacional de petróleo, YPF. Esta resolución evita un desembolso de 18.000 millones de dólares que había sido reclamado en instancias internacionales.

La cuestión judicial se centró en la legalidad de la toma de control de la compañía. Kicillof, exministro de Economía, sostuvo que el tribunal desestimó los argumentos que cuestionaban la estrategia jurídica del Estado argentino. Durante una conversación en Radio con Vos, también respondió a las críticas de Javier Milei, quien lo había calificado de «inútil» e «imbécil»: “Él debería disculparse por su apoyo a los fondos buitre, que perjudicó la defensa argentina”, declaró.

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“Era de esperar que el fallo fuera negativo desde su perspectiva. Es lamentable que el Presidente utilice este tema para atacarme. Nuestros abogados mantuvieron la línea correcta, y así fue como se concretó el fallo. Este juicio era absurdo”, continuó Kicillof, enfatizando que el tribunal ha confirmado la posición del Estado: “El Presidente nunca tuvo razón”.

En respuesta a las afirmaciones de Milei, quien insinuó que el favorable pronunciamiento no se debía a la legitimidad de Argentina, Kicillof replicó: “Hoy celebramos el autoabastecimiento, que es nuestra bandera”, insistiendo en su reivindicación de la gestión de YPF.

Historia de la Expropiación de YPF

El proceso de nacionalización de la petrolera comenzó en 2012, con la expropiación del 51% de las acciones que pertenecían a Repsol. En 2014, se logró un acuerdo que compensó a la compañía con 5.000 millones de dólares, cifra que fue aprobada por el Congreso de la Nación.

El actual gobernador defensor del proceso lo considera un ejercicio de derechos constitucionales que responde al interés nacional. “Ejercer el derecho a tomar una compañía por el interés del país es legítimo; se llevó a cabo mediante una ley que respeta nuestros derechos constitucionales. Todo se hizo correctamente. La denuncia y el fallo eran absurdos”, concluyó Kicillof, reafirmando el papel de Argentina en el ámbito internacional de hidrocarburos.