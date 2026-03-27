Inflación en descenso: ¿por qué no es suficiente?

Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, examina la complejidad del panorama económico argentino y cómo el Gobierno debe enfrentar un reto crítico en el corto plazo.

La economía argentina se encuentra una vez más en un laberinto familiar: un intento de reducir la inflación sin lograr una verdadera estabilización. Esta distinción, que puede parecer sutil, tiene profundas implicancias estructurales.

Un Enfoque Financiero en Lugar de Productivo

La estrategia actual del Gobierno se basa más en una lógica financiera que en soluciones productivas. Al retirar pesos del mercado, enfriar la demanda y limitar el crédito, la intención es que el tipo de cambio se mantenga rezagado respecto a los precios.

El objetivo principal es que los precios mayoristas cedan primero para que, posteriormente, los precios al consumidor lo hagan. Sin embargo, la fragilidad del mecanismo plantea serios interrogantes.

Inestabilidad ante un Dólar Atrasado

Cuando el tipo de cambio se mantiene artificialmente bajo en un contexto de alta inflación, no se genera estabilidad; por el contrario, se acumulan tensiones económicas. Esto lleva a un deterioro en los márgenes en dólares, caída en la rentabilidad y, eventualmente, a una merma en la producción.

Condiciones Necesarias para el Éxito

El esquema actual depende de múltiples factores que deben coexistir de manera armoniosa:

Flujo constante de divisas

Tasas de interés que mantengan el atractivo de las inversiones

Disciplina monetaria rigurosa

Mantenimiento de una demanda contenida de dólares

Sin embargo, este equilibrio es extremadamente frágil. Cualquier cambio en uno de estos factores—ya sea un aumento en la demanda de cobertura, una disminución en la oferta financiera o desajustes a nivel global—puede desencadenar una crisis.

El Contexto Internacional y sus Implicaciones

Aunado a esto, el entorno global ha cambiado: el aumento de las tasas de interés y el fortalecimiento del dólar crean un contexto adverso para economías vulnerables como la argentina. Mantener un tipo de cambio bajo se vuelve cada vez más gravoso.

Las Consecuencias en la Economía Real

La economía real está sufriendo: el consumo se encuentra en una fase crítica, la industria enfrenta obstáculos crecientes y el sector de la construcción permanece estancado. Sin inversión sostenida, cualquier indicio de crecimiento se antoja como una mera ilusión contable.

El Riesgo de la Pérdida de Credibilidad

La credibilidad se convierte en un punto neurálgico. Si la desinflación no se consolida pronto, las expectativas se desalinean con los objetivos oficiales, llevando a los agentes económicos a ajustarse y activar precios anticipadamente, lo que debilita la eficacia del plan.

La historia económica argentina apunta a que este tipo de mecanismos suelen culminar en un salto cambiario que restablece los precios relativos, reanudando así el ciclo inflacionario. No se trata de fatalismo, sino de inconsistencias inherentes al sistema.

La Necesidad de un Plan Integral

El verdadero desafío radica en diseñar una estrategia que unifique la estabilidad económica con la creación de riqueza. Sin rentabilidad no hay inversión, y sin inversión, el crecimiento se convierte en un sueño efímero.

La estrategia actual parece orientada a ganar tiempo, pero la gran incógnita es si este tiempo será suficiente para abordar sus debilidades fundamentales antes de que la realidad imponga su verdad.

*Comentario de Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil