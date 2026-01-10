La Justicia ordena a diario de Bahía Blanca rectificar publicaciones sobre la dictadura

La Justicia ha dictado un fallo inédito ordenando al diario La Nueva rectificar informaciones falsas sobre víctimas de la última dictadura en Argentina, en un histórico juicio conocido como "Zona V".

En un importante desarrollo dentro del juicio «Zona V», la Justicia ha condenado a varios exmilitares y policías, al tiempo que instó al diario *La Nueva*, anteriormente conocido como *La Nueva Provincia*, a realizar una rectificación sobre las publicaciones que afectaron a 36 víctimas del régimen militar durante los años 70.

Detalles del Fallo Judicial

La última audiencia del proceso, que se llevó a cabo de manera virtual el 26 de diciembre, culminó con una decisión que obliga al medio a emitir una nueva publicación como medida de reparación moral. Esta sentencia forma parte de un juicio que se extendió casi cuatro años, evidenciando el impacto de las acciones durante la dictadura.

Plazo para la Rectificación

En caso de que el fallo se confirme, *La Nueva* tendrá un plazo de 10 días para publicar una nota que detalle específicamente la fecha, página y sección de las publicaciones que deben ser corregidas. Esta obligación surge tras comprobar que las víctimas no murieron en «enfrentamientos militares», como se había informado, sino que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por el personal militar y de seguridad.

Reacciones del Medio

La dirección del diario ha expresado su desacuerdo con el fallo, calificándolo como un «avasallamiento sobre la libertad de prensa». Han afirmado estar revisando la sentencia y su aplicabilidad, ya que argumentan que no están obligados a actuar en caso de que el fallo no se sostenga, y que carecen de responsabilidad por lo que ocurrió durante la dirigencia anterior.

El Rol del Diario Durante la Dictadura

Las querellas han señalado que *La Nueva* fue el «principal órgano difusor» de los regímenes militares, lo que llevó a la Justicia a secuestrar su archivo histórico para investigar las publicaciones relevantes a este oscuro capítulo de la historia argentina.

Fundado en 1898, el diario ha mantenido una considerable influencia en el sur de Buenos Aires. En 2017, fue adquirido por Gustavo Elías, un empresario vinculado al gremialista Hugo Moyano, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los actuales propietarios en relación con el legado de la publicación.

Historia de Rectificaciones Judiciales

No es la primera vez que se exige una rectificación a *La Nueva*. En 2015, en el marco de la causa conocida como «Fracassi», el mismo tribunal le ordenó corregir información sobre otras personas, reconociendo que no habían muerto en combate, sino que habían sido secuestradas y torturadas. Sin embargo, en aquella ocasión el fallo no se hizo firme y la rectificación no se llevó a cabo.