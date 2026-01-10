Los Enigmas de la Operación de Inteligencia para Capturar a Maduro

La Captura de Nicolás Maduro: Tras Bastidores de una Operación Histórica

Una semana después de la impactante captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, emergen nuevos detalles sobre la operación encubierta que cambió el panorama político en América Latina.

Los Pilares de la Inteligencia La misión, que involucró meses de planificación, se activó en agosto con el despliegue de un equipo del CIA en Venezuela. Sin una embajada operativa, estos agentes tuvieron que moverse en una «zona restringida», recopilando información vital y reclutando informantes. Un informante clave, que se cree tenía estrecho acceso al círculo cercano de Maduro, proporcionó datos cruciales sobre su ubicación, lo que multiplicó las posibilidades de éxito de la operación. La identidad de este colaborador permanece en secreto, lo que ha generado intensas especulaciones. Examinando una serie de informes e inteligencia, se consolidó un «mosaico» de información que guió a los operativos en su misión. Esto incluyó desde datos humanos hasta análisis técnicos como imágenes satelitales.

La Magnitud de la Operación La ejecución de la estrategia fue asombrosamente exitosa. Según David Fitzgerald, exjefe de operaciones de la CIA en América Latina, «todo funcionó a la perfección, algo raramente visto». Aproximadamente 150 aeronaves participaron en esta compleja operación. Las fuerzas aéreas navegaron a baja altitud sobre el territorio, lo que complicó la detección. Sin embargo, persiste el misterio de cómo lograron apagar las luces de Caracas durante la operación. Rumores sugieren que un equipo de hackers pudo haber infiltrado las redes eléctricas del país para asegurar una cobertura efectiva.

El Desenlace en Fuerte Tiuna El asalto al complejo militar de Maduro, conocido como Fuerte Tiuna, se llevó a cabo con una velocidad asombrosa. Pese a la intensidad de la confrontación, los operativos estadounidenses lograron llegar a Maduro justo cuando intentaba atrincherarse. Se disponían a utilizar equipos de corte, pero la rapidez de su captura evidenció un conocimiento detallado de la instalación. Por otro lado, se informó que 32 guardaespaldas cubanos perdieron la vida durante el enfrentamiento, lo que pone en relieve el alcance del apoyo que Cuba ha ofrecido al régimen de Maduro. Esto ha suscitado interrogantes sobre posibles complicidades dentro del propio gobierno venezolano.