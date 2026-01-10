Ramiro Tosi: ‘La inflación disminuirá más despacio de lo que el Gobierno esperaba’

La inflación sigue siendo tema central en el debate económico argentino, con un incremento del 2,7% en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, acumulando un 31,8% en lo que va del año.

Según el economista Ramiro Tosi, este dato anticipa el cierre de un ciclo metodológico, ya que, a partir de enero, el INDEC actualizará su canasta de Índice de Precios al Consumidor. Tosi sostiene que este será el último mes donde habrá diferencias significativas entre la medición porteña y la nacional.

Impulso por servicios y expectativas de desaceleración

El aumento en el índice de diciembre fue impulsado principalmente por el área de servicios, en especial vivienda y transporte, que tienen un peso considerable en la canasta de la ciudad. Respecto a las proyecciones del índice nacional, Tosi menciona que se espera una desaceleración moderada, con un promedio de inflación anticipado del 2,4% y un acumulado anual cercano al 30,8%.

Visión del mercado: Desafíos en la inflación y el tipo de cambio

Tosi advierte que las expectativas del mercado siguen distantes de los objetivos oficiales. “En 2026, se proyecta una inflación del 22%, casi el doble de lo que establece el presupuesto”, destacó. Además, subraya que “es poco probable que la inflación disminuya a un solo dígito en el corto plazo”.

Sobre el nuevo sistema cambiario, el economista indicó que “la inflación disminuirá más lentamente de lo que el Gobierno había previsto”. Este fenómeno se debe a que los ajustes en las bandas cambiarias están conectados a la inflación pasada, lo cuál provoca un ajuste más acelerado del tipo de cambio.

Actividad económica en retroceso: Industria y construcción en alerta

Los datos recientes muestran una caída en la actividad económica, destacándose que “la industria y la construcción han disminuido durante tres meses consecutivos”, comenta Tosi. Agrega que “el nivel de actividad en noviembre fue inferior al más bajo de 2025”, lo que sugiere un estancamiento significativo en estos sectores críticos para el empleo.

Frentes financieros: Deuda y reservas bajo la lupa

En el ámbito financiero, el economista analizó el pago de casi 4.400 millones de dólares a bonistas, señalando que “el riesgo país se mantiene en torno a los 560 puntos básicos, lo que impide un regreso al mercado”. Compara la situación con Ecuador, que presenta un riesgo país mucho menor.

En cuanto a las reservas, Tosi destacó una novedad: “Es la primera vez desde febrero de 2024 que el Banco Central ha comprado dólares y ha aumentado sus reservas”, señalando que durante los primeros días del nuevo esquema se adquirieron aproximadamente 175 millones de dólares.

Finalmente, sobre el swap con Estados Unidos, Tosi afirmó que “el Banco Central canceló la parte activada del swap, pero no está claro quién proporcionó los fondos para esta operación”, lo que deja abiertas dudas sobre futuros endeudamientos.