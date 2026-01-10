“Recuperar es resistir”

Del 14 al 20 de enero de 2026, el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y el Malba traen la segunda edición de la Semana del Cine Recuperado, un evento que trasciende lo meramente festivo para convertirse en un acto de preservación cultural esencial.

La Semana del Cine Recuperado, conocida como MADO, se ha consolidado como un espacio vital para la memoria audiovisual. A lo largo de esta semana, se proyectarán películas y archivos que, históricamente, han estado en la sombra. El objetivo no es solo recordar, sino reactivar estas obras como experiencias vivas en la sala de cine.

Una Oportunidad para Reflexionar

Con el desdén que enfrenta el patrimonio fílmico y la ilusión de acceso que ofrece el streaming, MADO se enfoca en la experiencia colectiva de la sala, donde las proyecciones de copias deterioradas y formatos variados se convierten en un diálogo crítico sobre el cine recuperado.

Crecimiento Sustancial en Esta Edición

Este año, MADO se expande con más sedes, una programación enriquecida y la visita de renombrados invitados internacionales, como Peter Bagrov del George Eastman Museum y directores de diversas cinematotecas de la región. Figuras como Leandro Katz y Enrique Bellande estarán presentes para compartir sus obras, haciendo de este evento una cita imperdible para los amantes del cine.

¿Qué Significa «Cine Recuperado»?

Leandro Listorti, una de las voces principales de MADO, nos comparte su visión: “El cine recuperado es una intersección de técnica, política y la reescritura de la historia del cine. Nuestro objetivo es rescatar lo que fue olvidado, enfrentando la precariedad de nuestro patrimonio audiovisual”.

La Fragilidad del Patrimonio Audiovisual

En un contexto marcado por la falta de financiamiento y políticas públicas efectivas, la recuperación del cine se convierte en un acto de resistencia. “Proyectar lo que ha sobrevivido, aunque esté dañado, es un acto político que nos permite denunciar su fragilidad”, afirma Listorti. Las proyecciones de MADO incluyen una mezcla de formatos, desde 35mm hasta digital, mostrando la diversidad y complejidad del patrimonio cinematográfico.

Decisiones Críticas en la Conservación

¿Quién decide qué conservar en la memoria audiovisual? La falta de recursos y la inacción son filtraciones invisibles en un proceso que debería ser activo y comprometido. La negligencia puede resultar en la pérdida de valiosas obras, un hecho que Listorti subraya como una elección política, puesto que lo que no se cuida, se condena a desaparecer.

Restauración vs. Rescate

La restauración de obras cinematográficas a menudo presenta un dilema ético. MADO apuesta por la “honestidad material”, proyectando las mejores copias disponibles, y acepta las marcas del tiempo como parte de la historia de las películas. Este compromiso se manifiesta en la inclusión de material en diversos estados, desde restauraciones aclamadas hasta copias únicas, garantizando que cada proyección sea una celebración de la resistencia del cine.