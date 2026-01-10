Milei busca aliados para respaldar a Trump

El presidente argentino anuncia su objetivo de formar una coalición con gobiernos de ideología similar, enfatizando su enfoque en políticas económicas liberales.

En medio de una profunda transformación política en Latinoamérica, Javier Milei ha revelado sus planes para crear un bloque regional de derecha. Este nuevo espacio busca unificar esfuerzos con gobiernos que rechazan el “socialismo del siglo XXI” para fomentar políticas “libertarias”.

Con la Mirada en la Región

Milei ha afirmado que las conversaciones con al menos diez países ya se han iniciado. “Estoy trabajando intensamente en esto”, aseguró el mandatario, en referencia a la creación de alianzas que promuevan una agenda económica alternativa y más alineada con su visión política.

Avances en la Economía Nacional

El presidente también abordó la situación económica actual de Argentina, sosteniendo que se han eliminado el déficit fiscal del Tesoro en el primer mes de su gestión y del Banco Central en los primeros seis meses. Este logro se ha logrado a través de un recorte del gasto público del 30%. “El verdadero desafío fiscal radica en el tamaño del gasto público”, declaró.

Mejoras en Indicadores Económicos

En su exposición, Milei destacó que la inflación ha descendido drásticamente, del 211% al 3% anual. Además, la pobreza ha caído al 27.5%, lo que ha permitido que entre 13 y 14 millones de ciudadanos mejoren su situación. A pesar de una caída en las ventas en supermercados y shoppings, afirmó que el comercio electrónico, especialmente en plataformas como Mercado Libre, ha experimentado un crecimiento notable.

Desafíos y Reformas en la Administración

El presidente también mencionó las 13,000 reformas estructurales implementadas en dos años y la intención de revisar cientos de decretos que frenan el desarrollo económico. En este contexto, Milei se defendió de críticas en los medios, sugiriendo que muchas encuestas están manipuladas para generar una narrativa en su contra.

Así, el mandatario argentino continúa su carrera hacia una reconfiguración económica y política, apoyándose en la búsqueda de socios afines en la región para promover un cambio en la dirección de las políticas públicas latinoamericanas.