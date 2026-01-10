Sectores que Crecen un 40% gracias a la IA

Con la llegada de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos, varios sectores se encuentran en plena expansión. Aquí te contamos cuáles son las oportunidades de inversión más prometedoras para 2026.

Transformación Energética: Inversiones en Energía Solar

El analista Damián Di Pace destaca que la energía solar está recuperando auge tras un año complicado en 2024. «La demanda está creciendo gracias a la electrificación y el consumo energético de los centros de datos impulsados por la inteligencia artificial», asegura.

Ciertamente, el rendimiento de las acciones en este sector ha sido notable:

First Solar (FSLR) reportó un impresionante 41% de rendimiento en 2025 y ha mostrado crecimiento constante durante tres años. Este fabricante de paneles solares es una opción sólida en la Bolsa.

Solar Edge (SEDG) tuvo un rebote significativo, alcanzando 94% en 2025 después de un descenso del 85% en 2024. Esta volatilidad resalta la importancia de diversificar cuidadosamente las inversiones.

Para aquellos interesados en energías limpias, Di Pace sugiere GlobalX Cleantech (CTEC), un fondo cotizado que ha logrado un rendimiento de 50% en el acumulado de 2025, abarcando varias tecnologías sostenibles.

El Auge del Comercio Electrónico

El sector de Marketplace ha visto un crecimiento explosivo en 2025, impulsado por un aumento en las compras online y la IA. «Se espera que el ecommerce global alcance los 7,8 billones de dólares para 2028, representando el 23% del retail mundial», explica Di Pace.

Algunas de las acciones recomendadas incluyen:

Jumia (JMIA), considerada la líder del ecommerce en África, ha registrado un rendimiento del 80% interanual y un 204% en el acumulado de 2025. «Abarca logística y delivery de alimentos», añade el analista.

Pinduoduo (PDD) también destaca por su enfoque en la agricultura, logrando un crecimiento del 82,3% interanual y un 112% en 2025.

Finalmente, Alibaba (BABA) ha recuperado impulso tras tensiones geopolíticas, con un rendimiento del 82% interanual, una noticia alentadora para posibles inversores.

Di Pace también menciona que estas empresas tienen CEDEAR en Argentina, lo que facilita la inversión local. Para diversificación, recomienda Global X Ecommerce (EBIZ) y Amplify Online Retail (IBUY), aunque requieren inversión en el exterior.