Zubeldía se preparará para una cirugía cardiovascular

Urgente: Luis Zubeldía, entrenador de Fluminense, se someterá a cirugía cardíaca

El entrenador argentino Luis Zubeldía deberá enfrentar una intervención quirúrgica, lo que lo apartará brevemente de su rol en el Fluminense. Las expectativas sobre su recuperación son inciertas.

Intervención Programada para Este Sábado

El Fluminense anunció que Zubeldía, de 44 años, se someterá a una cirugía cardiovascular el próximo sábado 10 de enero. La preocupación por su estado de salud ha generado una fuerte inquietud en el club y entre los aficionados.

Plazos de Recuperación: Escenarios a Considerar

Tras la cirugía, el cuerpo médico del club evaluará la evolución del técnico para determinar su regreso. En un escenario optimista, podría reintegrarse a las prácticas el lunes 12, pero también existe la posibilidad de que necesite hasta una semana de reposo.

El Debut del Fluminense en el Horizonte

La temporada del campeonato Carioca está a punto de comenzar, con el Fluminense programado para debutar el miércoles contra Madureirense. Si Zubeldía no logra estar presente, sus asistentes asumirán la dirección técnica en su ausencia.

Expectativas Sobre Su Salud

El club emitirá un nuevo parte médico después de la intervención, asegurando que los aficionados estén informados sobre el estado de salud de su entrenador y el tiempo estimado de recuperación.