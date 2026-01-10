Protesta Creativa: Mujeres Iránies Encienden Cigarrillos en Retrato Ardiente del Ayatollah

Las mujeres iraníes encienden una chispa de cambio en medio de la represión, desafiando no solo a su gobierno, sino también las normas sociales restrictivas que las han oprimido por décadas.

El Acto de Valentía de Omid Sarlak

En noviembre de 2025, Omid Sarlak, un joven de Irán occidental, publicó un video donde quemaba una fotografía del Ayatollah Ali Khamenei. Horas después, su cuerpo fue hallado en su automóvil, con un disparo en la cabeza. Este trágico suceso impulsó una ola de protestas en el país.

Samad Pourshah y la Persistente Resistencia

En la misma línea de Sarlak, Samad Pourshah, un ex preso político, alzó su voz en protesta al incinerar la imagen del líder supremo. Aunque sus acciones lo llevaron a vivir en la clandestinidad tras una redada en su hogar, su valentía resuena entre la población.

Mujeres en la Línea del Fuego

Recientemente, las protestas han cobrado fuerza, impulsadas por el descontento social ante las difíciles condiciones económicas. Videos de mujeres jóvenes quemando retratos de Khamenei y usando las llamas para encender sus cigarrillos han circulado por las redes, desafiando tanto la autoridad política como las normas sociales que las restringen.

Un Acto Rebelde y Simbólico

Esta nueva forma de protestar mezcla el acto de quemar imágenes del ayatollah con el acto de fumar, un comportamiento históricamente estigmatizado para las mujeres iraníes. Con esta acción, las manifestantes hacen un doble rechazo a la opresión que padecen.

Un Movimiento Global

Las imágenes de estas protestas han sido compartidas miles de veces, dificultando que las autoridades iraníes controlen la situación. Desde el asesinato de Mahsa Amini, las mujeres han utilizado actos simbólicos como el corte de cabello y la quema de velo para expresar su rechazo al sistema opresor.

El Legado de Mahsa Amini

La muerte de Amini en 2022, a causa de la brutalidad policial por no cumplir con las normas del hijab, encendió una ola de protestas masivas. La respuesta violenta del gobierno dejó más de 500 muertos, pero la lucha por la igualdad de las mujeres persiste, transformándose en actos de desafío visibilizados.

Protestas en Escuelas: La Voz de la Nueva Generación

Las manifestaciones no son exclusivas de un grupo etario. Las estudiantes también han tomado parte, desafiando el régimen desde las escuelas, lo que llevó a la represión y al arresto de jóvenes. Las noticias de envenenamientos en escuelas femininas han causado revuelo, revelando la desesperación del gobierno por silenciar el descontento.

La Oscura Realidad de los Envenenamientos

A más de 800 estudiantes fueron reportadas con síntomas de envenenamiento en al menos 15 ciudades iraníes en 2023. Aunque el gobierno negó su responsabilidad, la angustia de las familias persiste y la búsqueda de la verdad continúa.