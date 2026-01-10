Un ministro de San Luis se lanza al arroyo para rescatar a dos turistas atrapadas

Dramático rescate en San Luis: Ministro se convierte en héroe en medio de la tormenta

En un sorprendete acto de valentía, el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, se adentró en un arroyo en creciente para salvar a dos turistas atrapadas por una súbita crecida. La impactante escena, capturada en redes sociales, muestra cómo la autoridad dejó su bicicleta para convertirse en un rescatista en plena emergencia.

La situación se tornó caótica el pasado viernes en el Complejo El Talar, cuando intensas lluvias provocaron un rápido aumento en el caudal del arroyo de Los Molles. Dos mujeres quedaron atrapadas en medio del cauce, con una de ellas con su pierna atrapada en las rocas, sumida en un estado de pánico.

Un Ministro Actuando como Héroe

Juan Álvarez Pinto, que se encontraba en la zona por su afición al ciclismo, fue testigo del dramático momento y no dudó en intervenir. Con casco y ropa deportiva, se metió en el arroyo, guiando a las mujeres hacia un área más segura y tratando de calmarlas en medio de la creciente.

El Rescate en Plena Tormenta

Las imágenes del rescate muestran al funcionario atravesando la corriente con cautela, evitando que la fuerza del agua arrastrara a las turistas. Gracias a su intervención, lograron salir sin lesiones, aunque la situación seguía siendo crítica con lluvia en aumento en la región.

Un Testimonio Impactante

En una entrevista con FM La Bomba, el ministro relató: “Me llamó la atención la cantidad de agua que caía en la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo. Cuando llegué, encontré a las dos mujeres desesperadas y decidí ayudar”. Reconoció que el peligro era inminente: “La corriente podría llevarlas”.

Precauciones ante Situaciones de Riesgo

A pesar de que en el camping ondeaba una bandera roja, algunos turistas ignoraron las advertencias y se aventuraron al agua, lo cual podría haber tenido consecuencias trágicas. “El riesgo era real, y no podía dejarlas solas”, añadió Álvarez Pinto.

Recomendaciones de Seguridad

Tras el incidente, los Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de estar alerta ante crecidas repentinas. Aunque las condiciones sean favorables en un área, las lluvias en la sierra pueden cambiar el panorama rápidamente. Señales como agua turbia o ruidos profundos son indicativos de inminentes peligros y deben tomarse en cuenta.

Un Destino Turístico Popular

El Complejo El Talar, ubicado a los pies de las Sierras de los Comechingones, es un atractivo para los visitantes que buscan disfrutar de la naturaleza y diversas actividades recreativas. Sin embargo, los turistas deben ser conscientes de las condiciones meteorológicas y actuar con responsabilidad.