Industria Textil en Crisis: Caída del Consumo y Futuro Incierto en Mar del Plata

La temporada estival trae consigo un aire de expectativa, pero la industria textil de Mar del Plata se siente atrapada entre el aumento del turismo y la caída del consumo. Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil local, comparte su visión sobre esta compleja situación.

En una entrevista reciente con Canal E, Guillermo Fasano abordó la encrucijada que vive la industria textil argentina, destacando tanto las oportunidades como las dificultades que enfrenta en un verano en el que la llegada de turistas no ha logrado revertir la tendencia a la baja en las ventas.

Un Verano Lleno de Desafíos

La temporada comenzó con pronósticos pesimistas, aunque la llegada de turistas renovó un poco el optimismo en el sector. “A fin de año tuvimos muy buena ocupación”, expresó Fasano, subrayando que el clima y el flujo de consumidores son factores cruciales que determinan el éxito de las ventas.

Un Producto Emblemático en Problemas

A pesar del aumento en la cantidad de turistas, el consumo sigue siendo preocupante. Fasano mencionó que, aunque el pulóver marplatense es un clásico que se mantiene en el mercado, “hay una caída de consumo muy importante”. El panorama actual, aunque ligeramente mejor que hace unos meses, no se acerca a una recuperación significativa.

El Impacto de la Caída en las Ventas

La situación se complica al comparar las cifras de ventas interanuales. “Estamos por debajo de los niveles del año pasado”, aseguró Fasano. Factores como las altas tasas de interés, la competencia de productos extranjeros y la reducción del poder adquisitivo han golpeado duramente al sector. Algunos comerciantes estiman que las ventas han caído entre un 10% y un 50% en comparación con el año anterior.

Mar del Plata Mantiene Su Status Turístico

A pesar de múltiples desafíos, Fasano destacó que Mar del Plata sigue siendo la principal ciudad turística de Argentina, incluso con un alto número de argentinos optando por el turismo internacional. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para revertir la crisis que atraviesa la industria textil.

Retos en la Producción y Adaptación Necesaria

La producción textil se planifica con antelación, lo que ha llevado a problemas significativos en medio de un contexto cambiante. “La producción está muy mal”, afirmó Fasano, quien observó que el temor a la competencia internacional ha llevado a la cancelación de pedidos por parte de grandes marcas, anticipando un invierno difícil para los fabricantes locales.

Caminos Diversos ante la Incertidumbre

Ante esta situación, las empresas se ven obligadas a adaptarse. “Cada empresa es un mundo”, dijo Fasano, indicando que algunas están reduciendo su personal, mientras que otras buscan reinventarse. Un caso ejemplar es el de la firma Mauro Sergio, que ha suspendido al 50% de su personal, ofreciendo el 75% de sus sueldos hasta marzo.

Un Cambio Estructural en el Comercio

Fasano también advirtió sobre un cambio significativo en la distribución de productos. “Hoy las plataformas van directamente desde el productor extranjero a tu domicilio”, lo que no solo impacta a la industria local, sino que también desbarata toda la cadena de distribución tradicional, llevando al cierre de comercios y a la pérdida de empleos.