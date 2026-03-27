Lemoine se enfrenta a Majul: "No los escucho, pregunten algo interesante"

Un episodio inesperado marcó la reciente emisión de LN+, donde Luis Majul y la diputada Lilia Lemoine intercambiaron ácidas opiniones sobre la situación política actual.

Un Enfrentamiento Al Rojo Vivo

En un ambiente tensado por la coyuntura política, Luis Majul y Lilia Lemoine protagonizaron un fuerte cruce de opiniones en el programa de noticias. Majul, conocido por su cercanía al gobierno de Javier Milei, no pudo ocultar su sorpresa ante las contundentes respuestas de la diputada.

Las Declaraciones que Encendieron la Controversia

La chispa se encendió cuando Majul preguntó a Lemoine qué opinaba sobre las recientes declaraciones del piloto vinculado al polémico viaje de Manuel Adorni, generando la respuesta áspera de la diputada: «Hay momentos en que los dejo de escuchar porque hace 10 días que están hablando de cosas que no tienen sentido…»

El Rol de la Prensa en el Debate Político

En medio de este intercambio, Majul y su colega Laura Di Marco comentaron la estrategia gubernamental de evadir preguntas sobre la situación de Adorni. Subrayaron la declaración del jefe de Gabinete, quien argumentó que no podía ofrecer aclaraciones para no complicar la defensa legal de su administración.

La Reacción de Lemoine y su Defensa de Adorni

A pesar de las tensiones, la diputada defendió su postura. En una aparición anterior con Esteban Trebucq, Lemoine confrontó a sus oponentes, acusando a otros legisladores de involucrarse en cuestiones familiares de Adorni, lo que dejó perplejo al conductor. «Adorni es padre, se han metido con sus hijos…», enfatizó.

Adorni Responde a la Crítica

El mismo Adorni, al ser cuestionado sobre su situación financiera, declaró: «Con mi dinero hago lo que quiero». En una reciente conferencia, reiteró que su patrimonio fue construido antes de su ingreso al gobierno, y se mostró visiblemente molesto por el enfoque de la prensa.

Los Desafíos de la Gestión en Tiempos de Crisis

La presión aumenta sobre el gobierno, que se enfrenta a críticas sobre las decisiones y los viajes del funcionario. A pesar de la controversia, Adorni fue fotografiado con Patricia Bullrich y el ministro de Justicia, intentando reforzar la imagen de trabajo y gestión.