Joven de 19 años pierde la vida en accidente al chocar contra un poste

Trágico Accidente en Mendoza: Una Joven Pierde la Vida en un Choque

Una noche de luto se vivió en Mendoza tras un accidente que dejó a una joven de 19 años sin vida. El siniestro ocurrió cuando el auto en el que viajaba chocó violentamente contra un poste de luz.

El trágico incidente tuvo lugar en el norte del departamento de Junín, aproximadamente a las 19:45. Un Peugeot 206, que circulaba en dirección este por la calle Espejo, perdió el control, impactando contra un poste en la calle 9 de Julio, que conecta La Colonia con San Martín.

Detalles del Accidente

En el vehículo viajaban tres personas: el conductor, de 28 años, identificado como E. E. B., y dos acompañantes. Mientras él y una joven de 26 años, P. D. B. F., resultaron ilesos, P. D. B. S. M., de 19 años, lamentablemente falleció en el lugar.

Causas en Investigación

Aún se están investigando las causas del accidente. Las primeras pericias indican que, a pesar de que las condiciones de visibilidad e iluminación eran óptimas, el conductor podría haber sido responsable de la pérdida de control del vehículo. El impacto fue tan severo que el auto terminó volcado sobre su lado izquierdo.

Procedimientos Posteriores

Como parte de la investigación, se realizó un test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado aún se mantiene en reserva. Aunque el conductor no sufrió lesiones graves, las autoridades están tomando este caso con seriedad. La Subcomisaría de La Colonia, la Policía Científica y la Policía Vial de San Martín intervinieron en la escena del accidente.

Este lamentable suceso resalta la necesidad de una conducción responsable y alerta a los automovilistas sobre los riesgos de perder el control del vehículo.