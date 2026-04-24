Los argentinos optan por compras cercanas y limitadas en higiene personal

En los meses de febrero y marzo de 2026, los argentinos aumentaron sus compras un 1,5% en comparación con el mismo período del año pasado. Este incremento, aunque modesto, revela patrones interesantes sobre los hábitos de consumo y los lugares donde se adquieren los productos.

Según el informe de NielsenIQ, que examina el volumen de productos vendidos en las góndolas de todo el país, los cambios en las preferencias de compra son notables. Categorías como caldos y cervezas muestran un crecimiento, mientras que el sector de higiene personal enfrenta una disminución. Además, los pequeños comercios se destacan como los grandes beneficiados en el contexto actual, a diferencia de los supermercados que sufren caídas en sus ventas.

El Auge de los Pequeños Comercios

Las cifras más recientes, correspondientes a febrero de 2026, indican que las ventas en supermercados descendieron un 0,7%. Por otro lado, tiendas de barrio y kioscos experimentan un crecimiento significativo, en un cambio notable hacia el comercio de cercanía. Esto indica un desplazamiento en las preferencias de los consumidores, que buscan compras más inmediatas y menos costosas.

Claves del Crecimiento en Bebidas y Alimentos

Las bebidas se posicionan como el rubro líder en este aumento, con un incremento del 2,4% durante el bimestre. Las no alcohólicas, especialmente las aguas minerales y las leches chocolatadas, han impulsado este crecimiento, mientras que las cervezas también han mostrado un repunte. En el ámbito de los alimentos, se observa un aumento del 2,2%, donde las golosinas destacan con un notable incremento del 7,7%, lo que puede interpretarse como una búsqueda de placeres inmediatos por parte del consumidor.

¿Qué Ocurre con el Consumo de Alimentos?

Si bien el crecimiento del consumo de alimentos se sitúa en un 2,2% para el bimestre, la situación es más compleja. Los alimentos básicos, que son esenciales para la alimentación diaria, apenas crecen un 0,8%. Esto sugiere una estancamiento en la compra de artículos esenciales, mientras que los productos considerados como «no básicos» apenas experimentan un ligero aumento.

Tendencias en Cuidado Personal

El sector de higiene personal, por su parte, muestra una caída destacable del 2,3% en el bimestre. Aquí, los productos de limpieza del hogar y de la ropa son los que más retroceden. Este fenómeno indica una priorización de gastos en productos básicos y de uso diario, relegando aquellos que son considerados prescindibles.

Impacto de los Precios en el Comportamiento del Consumidor

El precio promedio de los productos ha aumentado un 60,4% interanual, lo que está directamente relacionado con la reducción en el volumen de compra. La presión inflacionaria continúa afectando sensiblemente los patrones de consumo, haciendo que los consumidores ajusten sus hábitos de compra en función del coste.

En resumen, el panorama del consumo en Argentina está en constante evolución. La tendencia hacia el comercio de proximidad y el aumento en ciertas categorías de productos sugieren un cambio significativo en el comportamiento del consumidor. A medida que el país navega por un período de recuperación económica, estos cambios reflejan tanto desafíos como nuevas oportunidades en el mercado.