Consumo en Argentina: compra local y poco margen para higiene

En el primer trimestre de 2026, las compras de los argentinos han experimentado un ligero aumento del 1,5% en comparación con el mismo período del año anterior, aunque esta cifra esconde una realidad más compleja sobre los cambios en los hábitos de consumo.

Según el último informe de NielsenIQ, mientras algunas categorías como cervezas y caldos muestran signos de recuperación, otras, especialmente los productos de higiene, han visto una disminución en su demanda. La transformación en los lugares de compra es evidente: los almacenes y quioscos se han convertido en los preferidos por los consumidores, dejando a los supermercados con cifras menos alentadoras.

Cambios en la Dinámica de Compras

El panorama general de las compras indica que, a pesar de un alza del 1% en consumo a lo largo del año, la distribución varía notablemente según el canal. Los supermercados y autoservicios de cadena, que suelen atraer a la clase media, han visto un retroceso del 4,7% en ventas, mientras que los comercios de proximidad como los almacenes han crecido un 6,9% en el mismo período.

Las Favoritas del Consumidor

En el ámbito de las bebidas, se registra un incremento del 2,4%, impulsado por las opciones no alcohólicas y las cervezas. Los alimentos también contribuyen con un crecimiento del 2,2%, destacándose las golosinas que han tenido un notable ascenso del 7,7% gracias a la reciente celebración de Pascuas.

El Consumo de Alimentos en Números

El sector alimentario crece un 2,2%, con un acumulado anual que alcanza el 1,5%. No obstante, el desglose revela tensiones entre categorías. Las golosinas, que prosperan en un escenario de compras ajustadas, son el motor de crecimiento, a pesar de que los alimentos básicos como aceites y harinas apenas muestran cambios significativos.

Supermercados vs. Comercio Tradicional

Mientras los supermercados de cadena presentan una caída del 4% en alimentos, los autoservicios independientes muestran una leve mejoría, con un crecimiento del 2,7% anual. Contrariamente, los canales tradicionales están experimentando un repunte en sus ventas.

La Caída en el Cuidado Personal

El sector de higiene y cuidado personal es uno de los más afectados, registrando una contracción del 2,3% en el bimestre. Este comportamiento refleja una tendencia que comenzó a notarse en 2025, donde productos de limpieza de uso menos frecuente han tenido un menor desempeño en ventas.

Diferencias en el Consumo

A pesar de que algunos productos básicos como detergentes y desinfectantes han mantenido su popularidad, los complementarios han sufrido recortes. Las variaciones de precios también influyen: un aumento significativo en los precios promedio impacta directamente en la frecuencia de compra.

¿Un Cambio de Hábito?

Lejos de ser solo un aumento en el consumo, el informe sugiere que los argentinos están alterando sus hábitos de compra, y optan cada vez más por el comercio de cercanía frente a los grandes supermercados. Esto indica una recuperación desigual que no se refleja de manera homogénea en todas las clases sociales.